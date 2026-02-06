NAJAVA Tribina u Splitu: Kršćansko svjedočenje i javno djelovanje vjernika

Drugu u nizu tribina uz objavljivanje nove knjige svećenika i profesora moralne teologije dr. Josipa Mužića "Beskompromisna politika katolika – Principi o kojima se ne pregovara" Glas Koncila organizira u četvrtak, 12. veljače, u 18.30 sati u Velikoj dvorani Nadbiskupskoga sjemeništa u Splitu (Zrinsko-frankopanska 19).

O kršćanskom svjedočenju i javnom djelovanju vjernika na tribini će govoriti: Petar Buljan iz molitvene zajednice "Božja pobjeda", Miljenko Jurić iz zajednice "Marijini ratnici Split", Katarina Matijaca, urednica portala "Žena vrsna", Matija Ricov iz zajednice "Nanovo rođeni", Branimir Stanić iz Glasa Koncila, dr. don Damir Šehić sa Sveučilišta u Zadru te sam autor knjige dr. Mužić.

Sudionici, koji dolaze iz različitih područja, govorit će – polazeći od temeljnih "principa o kojima se ne pregovara" – o tome koliko molitvene i evangelizacijske zajednice utječu na društvenu klimu, kako se vjernik može mudro snaći u polariziranom javnom prostoru te na koji način laici i svećenici zajedno mogu pridonijeti obnovi Crkve i šire društvene zajednice. Dotaknut će se i izazova javnoga svjedočenja, ali i konkretnih plodova duhovnih nastojanja kroz djelovanje u svojim područjima. Ulaz na tribinu je slobodan.