NAJAVA SPLITSKOG LJETA: "Sastavljali smo program bez kompromisa o kvaliteti, hvala OTP-u i svima koji nam pomažu da budemo što bolji"

Na početku konferencije povodom 69. Splitskog ljeta predstavljena je nova uprava HNK-a, ali i jedan izuzetno važan novi sponzorski ugovor. Novoizabrani intendant Vicko Bilandžić na početku je pozdravio sve okupljene na svojoj prvoj službenoj medijskoj konferenciji i izrazio zadovoljstvo potpisivanjem novog ugovora s OTP bankom, a osvrnuo se i na svoju novu funkciju.

- Iza nas je razdoblje dugog ulaska u teren i kao entuzijast pripremam ovaj novi zadatak. Zahvaljujem svom prethodniku, gospodinu Šestanu, koji je ispunio moje zahtjeve. Oni nisu bili veliki, a sad imam „snimljenu“ situaciju i spreman sam donijeti odluke koje su za HNK najbolje. Program je financiran većinom od građana Splita za građane Splita. On ne može zadovoljiti sve, ali nadam se da će izazivati što više polemika i zainteresirati što više publike, a i osvojiti što više nagrada. Osim Grada Splita, podržava nas i Ministarstvo kulture, i naša županija, ali i OTP banka koju pozdravljam kao veliku firmu koja svojim svijetlim primjerom pokazuje kako pomaže svojim klijentima. Sve što vidite u programu bez pomoći OTP banke bilo bi mnogo teže. Jako je bitno da privučemo i druge velike sponzore koji žele doći u ovo podneblje.

Zvonimir Akrap, član uprave OTP banke, istaknuo je da je veselje zbog novog partnerstva obostrano.

- Intendant Bilandžić je sve rekao, mi smo ponosni na ovo prijateljstvo i partnerstvo s HNK-om koje traje desetljećima, time povezujemo dva simbola ovoga grada. Veseli nas i raduje i nadamo se da će naš doprinos pomoći programu, našim gledateljima i prijateljima. Nadamo se da će i neki drugi ljudi sjediti ovdje nakon nas i potpisivati nove sponzorske ugovore.

U ime Grada i službeno odsutnog gradonačelnika Ivice Puljka pozdravio je Mario Negotić, pročelnik po ovlaštenju Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

-Ovaj prvi čin, potpisivanje OTP-a i HNK-a, nama kao gradu jako ide na ruku. Sretni smo što postoje tvrtke koje žele pomoći kazalištu. Na gradskom je vijeću prošle godine usvojen je četverogodišnji financijski okvir, mi smo već u rebalansu predvidjeli nova sredstva za Splitsko ljeto i vjerujem da nas čeka uspješna sezona. Želim ovom prilikom zahvaliti i prethodnom intendantu Srećku Šestanu jer su gospodin Bilandžić i on zajedno rješavali sve situacije koje je bilo potrebno riješiti da pripreme za Splitsko ljeto što bolje prođu. Program je bogat, na više od deset lokacija, sad tek kreće ono pravo, šlag na torti, Splitsko ljeto.

Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita, osvrnula se i na kvalitetne programe uoči i poslije Splitskoga ljeta, koji će zajednički oplemeniti turističku ponudu.

- Godinama njegujemo uspješnu suradnju s HNK-om i vjerujemo da će se ona nastaviti. Posebno pozdravljamo nove programe nakon ovog festivala koji će biti u jutarnjim terminima, čime se šire mogućnosti za naše goste koje rado dovodimo na predstave i ostale manifestacije. Radujem se budućoj suradnji i novim projektima. Želimo vam puno sreće i uspjeha i što više posjetitelja našeg kazališta.

Mezzosopranistica Ivana Srbljan, nova ravnateljica Opere splitskog HNK-a, osvrnula se na šarolik program koji ovaj ansambl očekuje u nadolazećem periodu.

- Izuzetna mi je čast što sam ovdje, hvala Vicku na pruženoj prilici da iskoristim svoja znanja i iskustva kroz profesionalni rad na sceni. Ovogodišnje Splitsko ljeto bit će nacionalni festival predstavljen hrvatskom umjetničkom prezentacijom. To znači da ćemo predstaviti svjetske, ali i dalmatinske umjetnike značajne na mapi Hrvatske i mnogo šire. Čim me Vicko nazvao i ukazao mi ovu čast, bilo mi je najvažnije da kod nas nastupaju domaći kolege koji, iz ne znam kojih razloga, svoje karijere moraju graditi vani. Naš sjajni ansambl Opere s izuzetnim solistima dobit će priliku prikazati vrlo šarolik program. Festival ćemo otvoriti verističkom Puccinijevom operom Tosca u režiji Gorana Golovka, pod ravnanjem maestra Lipanovića. Glavne će uloge nositi naši naši nacionalni prvaci Kristina Kolar, Domagoj Dorotić i Luciano Batinić, mislim da bolji cast nosimo mogli poželjeti. Reprizna opera, ali izvedena na nov način na sceni na Benama Gotovčeva je opera Ero s onoga svijeta s novim solistima – Stjepanom Franetovićem, našim Matom Akrapom, Antonijom Teskera, Markom Lasićem i novom Domom, mladom Margaretom Matišić. Režiju potpisuje Krešimir Dolenčić, a orkestrom ravna maestro Hari Zlodre. Čeka nas i koncert Opera Gala, Sonja Runje i Edin Karamazov, Sound of Gipsy Cello, Mia Pečnik, Papandopulo Kvartet, sjajni umjetnici Ante Jerkunica i Martina Filjak, mandolinski ansambl Sanctus Domnio… Ukratko, svi će naći nešto za sebe – od suvremenog do klasičnog, od opere do rane glazbe…

Ivan Plazibat, nagrađivani redatelj i novi ravnatelj Drame, osvrnuo se na jake snage svog ansambla i razmišljanje o publici pri sastavljanju programa, s posebnim naglaskom na dramsku premijeru.

- Premijeru „Gazdarice“ režirat će gost iz Slovenije, Sano M. Strelec, a održat će se u dvorištu stare plinare koje je dugo bilo zapostavljen prostor. Za taj prostor u dogovoru s intendantom imamo i druge planove. Inzistirali smo da dramska premijera ne bude još jedan klasičan i „prašnjav“ test, htjeli smo predstavu o Splitu 21. stoljeća, glavna uloga pripala je Petri Kovačić Botić, a ostatak je ansambla sjajan spoj mladosti i iskustva.

U repriznom programu čeka nas izvrsna Magellijeva LizistRATa i kultna predstava Smij i suze starega Splita. Pri odabiru gostovanja htjeli smo pokazati najbolje od nezavisne produkcije iz Hrvatske i šire, predstave kuća koje vrijedno rade. Tu je PlayDrama s Tako nam Bog pomogao, zatim Mala čuda Sanje Milardović, Flex KunstTeatra i Ana Karenjina. Te su predstave dokazale kvalitetu na brojnim festivalima i dobile mnoštvo nagrada. Nadamo se da će taj miks rezultirati zanimljivim programom. Na kraju, pozdravio bih bivšeg intendanta i svog prijatelja Srećka Šestana, falit će mi razgovori s njim.

Intendant Bilandžić potom je istaknuo:

- Sastavljali smo program bez kompromisa o kvaliteti i ponosni smo na ove predstave koje nastupaju na Splitskom ljetu, želimo da to bude bitna stavka u u CV-u onima koji navode. Publici garantiramo veliku kvalitetu izvedbi. Nismo htjeli ići linijom manjeg otpora. Kad bude u mogućnosti, novi ravnatelj Baleta reći će više o tome što nas čeka. Mene su fascinirale pripreme koreografa, davanje šanse našem ansamblu, miks Dore Pejačević i Slave Raškaj… Oduševio sam se gledajući pripreme, očekujte nešto vrlo zanimljivo. Nastupat ćemo na novom, logistički vrlo zahtjevnom prostoru na Benama, ali nadamo se da ćemo izbjeći sustipansku vlagu jer ona je vrlo opasna za plesače. Čekaju nas Decadence, u matičnoj kući zbog produkcijskih zahtjeva, s Velikim Gatsbyjem gostujemo i na Drubrovačkim ljetnim igrama, a na Benama će se izvesti Dora i Slava.

Davor Vuković, voditelj službe s javnošću splitskog HNK-a, istaknuo je i programe koji je nekazališni, ali ništa manje važni: predstavljanje novog izdanja kultnih Smojinih djela (VBZ), predstavljanje knjige Joška Belamarića, izložbu Matka Trebotića, književne razgovore Diskursija u suradnji s Udrugom Kurs i GkMM-om, pričaonicu Jelene Pervan, Umjetnik kod Meštrovića Hrvoja Dumančića, Papir i bronca u Galeriji Prokultura te druženje s Trpimirom Jurkićem.

Na pitanje o očekivanim prihodima, intendant je odgovorio da žele utržiti 10% više od prodaje karata nego prošle godine, da se Aida nije mogla održati zbog financijske situacije i prošlogodišnjeg minusa, ali da je za dogodine planirana u ranijem terminu te uz jači marketing. Osim toga, potvrdio je preinake u smislu micanja velike pozornice s Peristila da se on u što većoj mjeri oslobodi za građane i turiste, a da je u svim izvedbama prioritet kvaliteta koja je preduvjet svake suradnje s kreativnim timovima.