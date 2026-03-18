NAJAVA "Dalmacijo, tvoje lice jubin" – izložba Ivne Grgić u Solinu

Gradska knjižnica Solin poziva na samostalnu izložbu Ivne Grgić "Dalmacijo, tvoje lice jubin", kojom autorica obilježava 30. obljetnicu likovnoga amaterskog stvaralaštva. Otvorenje izložbe održat će se u četvrtak, 19. ožujka, u 19 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin, a posjetitelji će izložbu moći razgledati do 3. travnja, tijekom radnog vremena Knjižnice.

Bogat program otvorenja

U programu otvorenja, uz autoricu, sudjelovat će Gabrijela Mihanović, Ivana Krstulović, Klapa Caspera i Pjevačko društvo Marjan. O izložbi će govoriti Karin Grenc, dok je moderator večeri Jurica Benzon.

Ivna Grgić, rođena Mikelić 4. studenoga 1959., hrvatska je spisateljica, likovna umjetnica i kulturna djelatnica grada Solina, a živi i djeluje u Vranjicu. Autorica je ekološko-edukativne slikovnice "Bal u kraljevstvu plavom", u kojoj na poetski i djeci blizak način progovara o važnosti očuvanja mora i prirode. Objavila je i zbirku poezije na čakavskom narječju "Ponila me rič", u kojoj njeguje zavičajni izričaj, emociju i mediteranski duh.

Kao likovna umjetnica prepoznatljiva je po radovima nadahnutima morem, naplavinama i prirodnim materijalima, koje pretvara u snažne vizualne priče o životu uz obalu. Temu Dalmacije i običaja života impresionistički iskazuje i slikanjem akrilom na platnu.

Aktivna u kulturnom životu zajednice

Osim likovnoga i književnog stvaralaštva, Ivna Grgić aktivno sudjeluje u kulturnom životu zajednice, organizira i podupire umjetničke i edukativne projekte te njeguje klapsku pjesmu kao pjevačica, pridonoseći očuvanju dalmatinske glazbene baštine.

Svojim radom trajno obogaćuje kulturni život Vranjica, Solina, ali i šire, spajajući riječ, sliku i pjesmu u jedinstveni izraz posvećen zavičaju i moru.