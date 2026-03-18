NAJAVA "Dalmacijo, tvoje lice jubin" – izložba Ivne Grgić u Solinu

U Teatrinu Gradske knjižnice Solin obilježava 30 godina likovnoga amaterskog stvaralaštva

Gradska knjižnica Solin poziva na samostalnu izložbu Ivne Grgić "Dalmacijo, tvoje lice jubin", kojom autorica obilježava 30. obljetnicu likovnoga amaterskog stvaralaštva. Otvorenje izložbe održat će se u četvrtak, 19. ožujka, u 19 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin, a posjetitelji će izložbu moći razgledati do 3. travnja, tijekom radnog vremena Knjižnice.

Bogat program otvorenja

U programu otvorenja, uz autoricu, sudjelovat će Gabrijela Mihanović, Ivana Krstulović, Klapa Caspera i Pjevačko društvo Marjan. O izložbi će govoriti Karin Grenc, dok je moderator večeri Jurica Benzon.

Ivna Grgić, rođena Mikelić 4. studenoga 1959., hrvatska je spisateljica, likovna umjetnica i kulturna djelatnica grada Solina, a živi i djeluje u Vranjicu. Autorica je ekološko-edukativne slikovnice "Bal u kraljevstvu plavom", u kojoj na poetski i djeci blizak način progovara o važnosti očuvanja mora i prirode. Objavila je i zbirku poezije na čakavskom narječju "Ponila me rič", u kojoj njeguje zavičajni izričaj, emociju i mediteranski duh.

Kao likovna umjetnica prepoznatljiva je po radovima nadahnutima morem, naplavinama i prirodnim materijalima, koje pretvara u snažne vizualne priče o životu uz obalu. Temu Dalmacije i običaja života impresionistički iskazuje i slikanjem akrilom na platnu.

Aktivna u kulturnom životu zajednice

Osim likovnoga i književnog stvaralaštva, Ivna Grgić aktivno sudjeluje u kulturnom životu zajednice, organizira i podupire umjetničke i edukativne projekte te njeguje klapsku pjesmu kao pjevačica, pridonoseći očuvanju dalmatinske glazbene baštine.

Svojim radom trajno obogaćuje kulturni život Vranjica, Solina, ali i šire, spajajući riječ, sliku i pjesmu u jedinstveni izraz posvećen zavičaju i moru.

