NAJAVA 22. Smotra klapa u Podstrani – večer tradicije i klapske pjesme

U ponedjeljak, 11. kolovoza 2025., s početkom u 21:00 sat, ispred crkve Gospe u Siti u Strožancu održat će se 22. Smotra klapa – glazbena večer posvećena tradicionalnoj dalmatinskoj pjesmi i zajedništvu.

Na ovogodišnjoj smotri nastupaju: Kurjože, Praska, Merla, Podvorje, Sfida, Tamarin, Zvizdan, Filip Dević – Ferata, Na kantunu.

Bogati program i izvrsne izvođače osigurali su organizatori: Općina Podstrana, Turistička zajednica Općine Podstrana i Ogranak Matice hrvatske u Podstrani.

"Ulaz je slobodan. Pozivamo sve mještane i posjetitelje da nam se pridruže na glazbenoj večeri koja slavi kulturnu baštinu i ljepotu klapske pjesme. Vidimo se u Podstrani", pozivaju iz Turističke zajednice općine Podstrana.