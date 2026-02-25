NAJAVA "100 žena na vrh Mosora" na Dan žena: 52. tradicionalni uspon uz garifule i druženje na Vickovu stupu

U organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Mosor, na Međunarodni dan žena u nedjelju 8. ožujka 2026. održat će se 52. tradicionalni uspon "100 žena na vrh Mosora". Okupljanje sudionika predviđeno je ispred planinarskog doma Umberto Girometta na Mosoru (868 m), a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže druženju u prirodi i obilježavanju Dana žena.

Organizatori poručuju kako je cilj uspona provesti ranoproljetnu nedjelju na Mosoru u dobrom društvu, uz simboličnu zahvalu i posvetu ženama – bakama, majkama, sestrama, kćerima, prijateljicama i kolegicama.

Program i satnica uspona

Prema planu organizatora, okupljanje sudionika je ispred planinarskog doma Umberto Girometta, nakon čega slijedi uspon prema Vickovom stupu (1325 m).

9:30 – polazak na uspon do Vickovog stupa

10:00 – polazak preko Šipačke prema Vickovom stupu

12:30 – dolazak na Vickov stup (1325 m)

Na vrhu je predviđen prigodni doček i podjela garifula, zajedničko fotografiranje te upis u knjigu "100 žena na vrh Mosora". Sudionice uspona dobit će i bon za fažol.

15:00 – povratak do planinarskog doma, ručak i druženje

Prijevoz i logistika

Prijevoz je u vlastitom aranžmanu, a prehrana također, uz napomenu da sudionice na Vickovom stupu dobivaju bon za fažol.

Do Sitnog Gornjeg vozi autobus na prigradskoj liniji broj 28:

polazak (Split – Sitno Gornje – Dubrava) sa Sukoišanske u 6:50

povratak prema Splitu (Dubrava – Sitno Gornje – Split) u 17:00

Parkiralište u Sitnom Gornjem nalazi se pored vodospreme.

Tura je označena kao K2, T1 (uključuje uspon od Sitnog Gornjeg do planinarskog doma). Organizatori preporučuju standardnu planinarsku opremu: udobne cipele/gojzerice, odjeću prilagođenu vremenskoj prognozi, vodu i mobitel.

Glavni vodič uspona je Marija Prančić.

Prijave i važna napomena za društva

Informacije i prijave dostupne su u prostorijama društva ili putem e-maila: hpd.mosor.split@gmail.com. Organizatori posebno napominju da se planinarska društva trebaju prethodno najaviti i poslati broj sudionika na isti kontakt.

Sudionici na izletu sudjeluju na vlastitu odgovornost te su dužni pridržavati se uputa vodiča. Nije dopušteno uznemiravanje životinja, branje biljaka niti bacanje otpada u prirodu. Vodič zadržava pravo promjene satnice i plana ovisno o okolnostima.

Što znače oznake K i T?

Organizatori su objavili i podsjetnik na oznake kondicijske i tehničke zahtjevnosti:

Kondicijska zahtjevnost:

K1 – lagano (visinska razlika < 500 m)

K2 – srednje teško (500 – 1000 m)

K3 – teško (1000 – 1300 m)

K4 – vrlo teško (> 1300 m)

Tehnička zahtjevnost:

T1 – nezahtjevno (bez upotrebe ruku i pomagala)

T2 – srednje zahtjevno (povremeno korištenje ruku)

T3 – zahtjevno (via ferrata / zimi dereze i cepin povremeno)

T4 – vrlo zahtjevno (duže osigurane dionice / zimi stalno dereze i cepin)