Nadzornik dalmatinskog niželigaša prijavio Petkovića HNS-u

HNS je odlučio smijeniti Roberta Jarnija s pozicije izbornika U-17 reprezentacije nakon što ga je Bruno Petković nazvao "klaunom" u reakciji na Jarnijevu izjavu da će u nokaut-fazi Konferencijske lige navijati za svoj bivši klub Betis protiv Dinama. "Pa, nego za koga ću navijati? Betis je ipak moj klub, u njemu sam proveo tri prekrasne godine, a u Dinamu nisam igrao. Ne znam tko bi mi to mogao zamjeriti. Ja sam usto i hajdukovac u srcu", rekao je Jarni u intervjuu za Večernji list.

Nekadašnji lijevi bek u karijeri je, osim za Betis, igrao za Hajduk, Bari, Torino, Juventus, Real Madrid, Las Palmas, Coventry i Panathinaikos. Nastupajući za reprezentaciju, osvojio je svjetsku broncu 1998. i smatra se najboljim hrvatskim bekom ikada, piše Index.

"Stvarno je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun. Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, su obični klauni. Slobodno to napišite. Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun", rekao je Petković na Dinamovoj press-konferenciji.

Poziva se na članak Disciplinskog pravilnika

Nadzornik dalmatinskog niželigaša Mosora iz Žrnovnice pored Splita Mario Lolić odlučio je iskoristiti pravo koje ima kao registrirani nogometni djelatnik i prijavio je Petkovića HNS-ovoj Disciplinskoj komisiji, o čemu je sam obavijestio javnost na društvenim mrežama i poručio kako čeka odgovor.

Lolić se poziva na članak 85. Disciplinskog pravilnika u kojem stoji: "Igrač ili nogometni djelatnik koji vrijeđa, kleveće ili širi neistine o svom ili bilo kojem drugom klubu, o svom ili suparničkom igraču, nogometnom djelatniku bilo kojeg kluba ili članu nogometnog rukovodstva u bilo kojem tijelu, sucu ili treneru, ili se nasilno ponaša, kaznit će se novčanom kaznom i zabranom igranja na dvije do šest utakmica."