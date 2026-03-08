Close Menu

Nadbiskup Uzinić: "Potrebno je da postanemo svjesni koliko ste još uvijek zakinute i neravnopravno tretirane samo zato što ste žene"

Pogledajte što je poručio povodom Dana žena

Mate Uzinić, riječki nadbiskup, povodom Međunarodnog dana žena uputio je poruku ženama.

Evo što je poručio.

Drage žene, sestre i prijateljice,

Međunarodni dan žena podsjeća nas da je zauzimanje za dostojanstvo žena i njihova prava, i u društvu i u Crkvi, trajna zadaća svih nas.

Prečesto ne vidimo nepravde koje vas pogađaju. A kada o njima progovorite, vaše riječi ponekad doživljavamo kao napad, umjesto kao poziv u pomoć i poziv na obraćenje.

Isusov susret sa ženom Samarijankom u današnjem evanđelju pokazuje nam da je moguće i drukčije. Isus nas uči da su nam žene potrebne kao ravnopravne sugovornice i suradnice, a ne tek kao one koje šutke nose teret, bez prava glasa i bez mjesta u odlučivanju. To je put poštovanja, razgovora i vraćanja dostojanstva.

Ali nije dovoljno to samo prepoznati, kao što nije dovoljno tek priznati koliko tereta još uvijek nosite, osobito u obiteljskom životu. Potrebno je da postanemo svjesni koliko ste još uvijek zakinute i neravnopravno tretirane samo zato što ste žene. Potrebno je i da s vama ponesemo svoj dio tereta i odgovornosti te se zauzmemo za potrebne promjene.

Neka ovaj dan bude poticaj na promjenu i obraćenje, osobito u ovom korizmenom vremenu.

A vama, drage žene, hvala što postojite. Hvala vam za sve dobro koje činite.

Neka vas i sve nas prati Božji blagoslov.

Sretan vam Dan žena!

Mate

 

