Nadbiskup Uzinić ponudio moliteljima krunice s riječkog trga da zajedno mole u katedrali

Portal Dijalog.hr objavio je vijest kako je riječki nadbiskup Mate Uzinić u subotu 3.1. u 7 sati slavio misu koju svake prve subote pohode riječki molitelji javne krunic. Uzinić je u svom sada već prepoznatljivom stilu zbog kojeg ga hrvatska javnost uvažava na kraju mise iznenadio prisutne.

Naime, na samom kraju misnog slavlja, prije blagoslova, mons. Uzinić je predložio moliteljima da, umjesto na trgu ispred katedrale, krunicu mole s njim u unutrašnjosti riječke prvostolnice.

S upitom o točnosti ove informacije, Bitno se obratio nadbiskupovom uredu iz kojega su im poslali sljedeći odgovor:

„Možemo potvrditi da je riječki nadbiskup Mate Uzinić u subotu, 3. siječnja 2026., nakon euharistijskog slavlja u riječkoj katedrali sv. Vida, uputio poziv vjernicima koji se prve subote u mjesecu okupljaju na molitvu krunice ispred katedrale da svoju molitvu nastave u katedrali te da mu se ondje pridruže u molitvi.

Nadbiskup je toga dana u katedrali predvodio misu za pomirenje u Crkvi i mir u svijetu. U molitvi vjernika molilo se za molitelje, obitelji, muževe i žene, očeve i majke, djecu i mlade, osamljene i starije, za Crkvu i mir, kao i za žrtve požara u Švicarskoj, te i za samog nadbiskupa i njegovo poslanje.

Po završetku mise nadbiskup je podsjetio da su biskupi u Hrvatskoj pozvani pridružiti se vjernicima u javnoj molitvi te je pojasnio da će im se rado pridružiti u njihovoj molitvi krunice ako se ona nastavi u katedrali. Pozvao je okupljene vjernike i da se oni u molitvi pridruže njemu, kao pastiru mjesne Crkve" - odgovorili su iz riječke Nadbiskupije.

Ovoj vijesti valja dodati i kako su od prošle subote molitelji na gradskim trgovima molili na nove nakane koje se, kako navode, „odnose na pet načina na koje ljudi vrijeđaju i hule na Bezgrešno Srce Marijino prema objavi u Fatimi“.

Nakane na koje će molitelji moliti naredne tri godine su:

mir u svijetu i domovini, za obraćenje grešnika i na osobne nakane, zadovoljština za uvrede protiv bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, zadovoljština za uvrede protiv djevičanstva Blažene Djevice Marije, zadovoljština za uvrede protiv božanskog majčinstva Blažene Djevice Marije, zajedno s odbijanjem da se Mariju prizna za Majku svih ljudi, zadovoljština za javne pokušaje usađivanja u srca djece ravnodušnosti, prezira i mržnje prema bezgrešnoj Majci, zadovoljština za izravno vrijeđanje Srca Marijina na njezinim slikama i umjetničkim djelima, duše u čistilištu.