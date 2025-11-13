Načelnik Bilica u dišpet 'odnarođene vlasti u Zagrebu' predložit će OV-u svoj zaključak: 'Neka vide da nas ima!'

Načelnika Bilica Ive Ćaleta-Car na prvoj sljedećoj sjednici tamošnjeg Općinskog vijeća predložit će vijećnicima donošenje Zaključka o očuvanju vrijednosti Domovinskog rata i slobodi isticanja simbola, obilježja i slogana ratnih postrojbi iz Domovinskog rata, piše Šibenik.IN.

Na to ga je potaknula nedavna odluka Zagrebačke skupštine koja je, na prijedlog vladajuće koalicije Možemo! i SDP-a, izglasala zaključak kojim se u prostorima Grada Zagreba zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič 'Za dom spremni'.

- Motiviran činom odnarođene vlasti u Zagrebu koja donosi 'zaključke' (koji nemaju nikakvu pravnu težinu, ali šalju jasnu političku poruku) kojima se pokušavaju zabraniti domoljubne manifestacije, a sve pod izlikom takozvane borbe protiv totalitarizma (koju oni provode selektivno), kao načelnik ću predložiti Općinskom vijeću donošenje Zaključka o očuvanju vrijednosti Domovinskog rata i slobodi isticanja simbola, obilježja i slogana ratnih postrojbi iz Domovinskog rata – poručio je Ćaleta-Car, uz dodatak - Neka vide da nas ima!

Evo što će sadržavati zaključak koji će predložiti Općinskom vijeću.

- Mislim da je iz naslova prijedloga sve jasno. Da budemo jasni, taj zaključak, kao ni onaj zagrebačke skupštine, nema nikakvu pravnu težinu, već njime želimo poslati političku poruku – kazao je za Šibenik.IN mladi bilički načelnik.

U prvoj točki zaključka koji će predložiti, a koji nam je poslao na uvid, uz napomenu kako to još nije finalna verzija, stoji da 'Općinsko vijeće Općine Bilice izražava trajno poštovanje prema hrvatskim braniteljima i postrojbama Domovinskog rata.'

U njemu piše i da 'Općina Bilice potiče dostojanstveno obilježavanje važnih datuma i obljetnica povezanih s Domovinskim ratom, u skladu s propisima RH', dok se u trećem članku navodi kako je 'na javnim površinama i u prostorima kojima upravlja Općina, dozvoljeno je isticanje simbola, obilježja i slogana ratnih postrojbi iz Domovinskog rata, uz prethodno odobrenje načelnika i uz poštivanje zakona o javnom redu, javnim okupljanjima i simbolima Republike Hrvatske.'

Podsjećamo, Ive Ćaleta-Car je kao nezavisni kandidat uvjerljivo slavio na svibanjskim lokalnim izborima, lista koju je predvodio ima većinu u Općinskom vijeću, tako da je izvjesno kako će spomenuti zaključak biti izglasan na sjednici koja će se održati 24. studenog.