Na WTA Makarska Openu ponovno igra Egipćanka Mayar Sherif, prva nositeljica je Japanka Moyuka Uchijima

Direktor turnira WTA Makarska Open hostedby Valamar Feliks Lukas, otkrio je kome je uručio i posljednju wild kartu. U gradu pod Biokovom zaigrat će i najbolja egipatska tenisačica MayarSherif koja je već jednom osvojila turnir u Makarskoj, a lani joj je titula za dlaku izmakla. U napetom i neizvjesnom finalu slavila je mlada Amerikanka KatieVolynets, koju ćemo gledati i ove godine.

Mayar je u Makarskoj 2023. pobijedila Jasmine Paolini. Talijanka je danas u top pet najboljih tenisačica svijeta te uz JannikaSinnera najveća talijanska sportska zvijezda. Paolini je svoj zvjezdani uspon upravo započela pobjedom na ovom turniru i to 2021., na njegovom posljednjem izdanju u Bolu. Bio je to njezin prvi naslov u karijeri, a zanimljivo je da je i JannikSinner 2015. igrao u Bolu na ITF turniru kojega je nekada također organizirao Feliks Lukas.

Zaigrat će šest hrvatskih tenisačica, Tara Würth u odličnoj formi

„Wild kartu za kvalifikacije WTA Makarska Opena dobila je hrvatska tenisačica Tara Würth, aktualna pobjednica Zagreb Opena. Tara je u odličnoj formi pa očekujem da će zaigrati i u glavnom turniru“, ističe Lukas. Direktor, naravno, navija za hrvatske tenisačice.

Ne krije da mu je još od 2015., kada je dobio licencu i tako vratio WTA u Bol te ga 2022. preselio u Makarsku - najveća želja pobjeda hrvatske predstavnice. Na ovogodišnjiturnir dolazi čak šest Hrvatica. Uz Taru Würth u Tenis centru u Makarskoj zaigrati će Ana Konjuh, Tena Lukas, Lea Bošković, Petra Martić i Petra Marčinko.

„Prva nositeljica turnira je Japanka MoyukaUchijima, koja je u izvrsnoj formi, a to je potvrdila i nedavno naMutua Madrid Openu iz Masters 1000. Tamo je dogurala čak do četvrtfinala porazivši nekada treću tenisačicu svijeta - Ukrajinku ElinuSvitolinu i prošlogodišnju finalisticu US Opena te trenutno treću tenisačicu svijeta - Amerikanku JessicuPegula“, pojašnjava direktor turnira u Makarskoj.

Turnir prenosi Tennis Channel, polufinale i finale HRT u udarnim terminima

Milijuni gledatelja u svijetu od 2. do 8. lipnja WTA Makarska Open pratit će na TennisChannelu, koji je u vlasništvu jedne od najvećih svjetskih medijskih kuća - Sinclair Broadcast Group. Polufinale, 7. lipnja u 18 sati i finale, 8. lipnja u 20 sati i ove godine izravno će se prenositi na Hrvatskoj radioteleviziji. Prava poslastica za ljubitelje tenisa!