Na WTA Makarska Openu igru nastavljaju tri hrvatske tenisačice

Kratki rezime jučerašnjeg dana – Petra Marčinko, Petra Martić i Tara Würth idu dalje. Tena Lukas, nažalost, nije uspjela pobijediti prošlogodišnju pobjednicu, Katie Volynets. Amerikanka je na kraju slavila sa 6:2, 6:4.

U nekoliko se navrata činilo da bi Tena čak i mogla preokrenuti rezultat, poticala je publika, veselila se svakom njezinom dobrom potezu. Tena se veselila s njima, ljutila kad je gubila, pokazala je svoj kaštelanski temperament. Pravi je užitak bio pratiti ovaj atraktivan meč na WTA makarska Openu koji traje do 8. lipnja.

U publici je bodrio izbornik reprezentacije Marin Bradarić i njegov pomoćnik Izrudin Žunić.

„Tenin meč je bio zanimljiv, kompetitivan, publika je uživala. Radili su se izvrsni poeni. Ali po meni je Tena trebala preuzeti malo više rizika na servis protivnice jer protivnica servira dosta ujednačeno. Gotovo svaki put točno znaš gdje ide taj servis i poprilično je mekan za ovu razinu tenisa. Izmjene su bile dobre, zanimljive, tu se nema što prigovoriti. Tena je imala puno prilika, loše je iskoristila break lopte. Volynets je sve svoje šanse više manje iskoristila. Možda loš postotak prvog servisa u prvom setu. U svakom slučaju poručio bih Teni da se vrati kod tate na košare“, komentirao je meč Marin Bradarić.



Tara igra odličan tenis

Petra Martić s lakoćom je pobijedila Francuskinju Margaux Rouvroy 6:3, 6:4, Marčinko je igrala protiv Miriam Bulgaru i na 6:4, 2:0, Rumunjka je predala meč zbog ozljede, Tara Würth bila je bolja u duelu s kolegicom Sarom Svetac. Rezultat je bio 6:0, 6:3.

„Tara je pokazala fenomenalnu igru danas, rekao bih najmanje top 50 level. Mislim da joj jako odgovaraju ovi uvjeti - tereni, brze loptice koje puno odskaču i visoka temperatura. Igra ekstremno zahtjevan tenis za svaku protivnicu, posebno na zemljanim podlogama. I ako ovako nastavi, ako ostane zdrava, sigurno je svijetla točka hrvatskog tenisa u budućnosti. Također bih pohvalio i Saru Svetac koja studira u Americi i iz godine u godinu se vidi napredak, radi lijepe rezultate svaki put kad se ljeti vrati u Hrvatsku i kad dobije priliku za turnir. Odigrala je odličan meč iako je u jednom trenutku rezultat to nije pokazivao. Tara je je vodila 6:0, 3:0 i komentirao sam Sarinoj mami kako igra jako dobro, a tako gubi. Do kraja meča malo se zakompliciralo, ali Tara je bila toliko kvalitetna i skoncentrirana da ipak nije dopustila preokret. Moj kolega Izo i ja vidimo nekog tko dolazi iz sjene i ima priliku, po nama, čak i osvojiti turnir ako bude ovako kvalitetno igrala“, pohvalio je Bradarić igru mlade Tare.



Velike šanse sutra imaju Marić i Marčinko

Izrudin Žunić osvrnuo se na sutrašnje mečeve hrvatskih predstavnica. Petra Martić igra protiv češke tenisačice Sare Bejlek koja je imala zapažen rezultat na Roland Garrosu.

„Sara je prošla kvalifikacije i prvo kolo. Petra je igrala s njom prije mjesec i pol dana tako da se poznaju. Definitivno je Petra danas pokazala jedan zavidan level. Danas nas je podsjetila zbog čega je ona bila top 15 na svijetu. Radujemo se vidjeti sutra ta dva stila - jedne defenzivne igračice kao što je Sara i jedne Petre koja ima lepezu tenisa i definitivno se može nametnuti od početka meča. Petra Marčinko igra protiv Meksikanke Zarazue i to je dobar match up za Petru jer je Zarazua defenzivna igračica. Petra će imati šansu igrati svoj tenis, testirat će Zarazu. Ako se nametne od početka, a Petra to može, sutra dobre će imati dobre šanse. Zarazua je iskusna ali Petra pokazuje iz meča mu meč sve bolji tenis“, zaključuje Žunić.