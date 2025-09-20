Na Visu prosvjedovali zbog ukidanja Vodovoda: "Prepoznati smo na svjetskoj razini, hoće li nas prepoznati i Vlada RH?"

U Visu je održan prosvjed građanske inicijative Plan 42 protiv prisilnog pripajanja Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. Vodovodu Brač d.o.o. Prosvjed je okupio oko 400 građana Visa i Komiže. U četiri dana prikupljeno više od 2000 potpisa građana otoka Visa za zahtjev da Vis postane samostalno vodouslužno područje.

Povod okupljanju je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije koje predviđa da od 23. rujna viški vodovod prestaje postojati kao samostalna tvrtka, a sva imovina i prava bez naknade prelaze na Vodovod Brač. Prema Zakonu o vodnim uslugama Vis bi imao 0,14 posto vlasničkog udjela i toliko prava glasa, iako otok čini 12 posto stanovnika, 19 posto priključaka, 12 posto prihoda i 11 posto potrošnje vode u novom društvu.

Okupljenima se prvi obratio gradonačelnik Grada Visa Hrvoje Mratinić, poručivši:

“Vis je jedinstven otok koji ima svoje izvore, svoj vodovod koji je izgrđen rukama naših vrijednih Višana i ima pravo da samostalno upravlja svojom vodom.“

Potom je govorio gradonačelnik Grada Komiže Ivica Vitaljić:

“Naš cijeli Vodovod zbog štetnog zakona vrijedi 3180 eura. Jesu li bitniji ljudi i njihova kvaliteta života ili izmjena nepravednog zakona? Prepoznati smo na svjetskoj razini, UNESCO-ov smo Geopark, hoće li nas prepoznati i Vlada RH?” Na kraju se obratio direktor Vodovoda i odvodnje otoka Visa Stipe Vojković: “Naš sustav je učinkovit i održiv. Ne pristajemo da se izbriše sve što smo gradili i da izgubimo kontrolu nad vodom, jer ona je ključ našeg opstanka.”

Zahtjevi okupljenih upućeni Vladi Republike Hrvatske i resornom ministarstvu jasni su – hitne izmjene Zakona o vodnim uslugama i Uredbe o uslužnim područjima te proglašenje Visa samostalnim vodouslužnim područjem, javlja HRT.