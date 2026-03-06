Na Trsteniku plesnjak povodom Dana žena uz glazbu s gramofonskih ploča

Povodom Međunarodnog dana žena u nedjelju, 8. ožujka, u dvorištu ispred Galerije Kvart na Trsteniku održat će se plesnjak i slušaonica ploča. Događaj počinje u 19 sati na adresi Put Trstenika 1, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

Martovski plesnjak organizira se u suradnji Udruge za suvremenu umjetnost KVART i Analogije Split, a za glazbeni program ove godine zadužen je Božo Gabrić. Ovogodišnji plakat potpisuje Nikola Križanac.

Organizatori najavljuju svojevrsni glazbeni vremeplov koji će posjetitelje odvesti kroz hitove od 50-ih do 80-ih godina prošlog stoljeća. Posjetitelje očekuju rock’n’roll, classic rock, soul, funk i disco, a glazba će se puštati isključivo s gramofonskih ploča kako bi se dočarao autentičan ugođaj plesnjaka iz nekih prošlih vremena.

Iz Udruge KVART poručuju kako je cilj događaja okupiti različite generacije i stvoriti opuštenu atmosferu uz bezvremenske melodije.

„Vrijeme je da se otkočimo uz bezvremenske melodije, prisjetimo plesnih koraka iz mladosti i ispunimo galerijski podij različitim generacijama. Vidimo se na groznici nedjeljne večeri“, poručili su organizatori.