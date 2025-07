Na Thompsonov koncert dolazi mladić zbog kojeg dvije godine nije nastupao

Samo nas dva dana dijele od koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, a glazbenik je nedavno otkrio da njegov nastup neće propustiti ni njegov sin Ante Mihael. Upravo zbog njegovih zdravstvenih problema Thompson dvije godine nije nastupao, ali se zbog njega i vratio na pozornicu.

Završio u bolnici zbog zatajenja srca

"On je bio najveći navijač i zapravo i pokretač. Kada nam se dogodila ta nevolja i kad je na jedan čudesan način preživio sve to, svaka njegova želja je meni zapovijed. I on i cijela obitelj će doći na koncert", rekao je Thompson u intervjuu za HRT.

Podsjetimo, u srpnju 2022. hrvatska je javnost doznala da je dječak hitno prebačen iz Splita u Zagreb nakon što mu je pozlilo. Iako se o njegovu zdravstvenom stanju ne zna puno, poznato je da je u bolnici završio zbog zatajenja srca.

Osim sina Ante, Marko i njegova supruga Sandra Perković imaju još blizanke Katarinu i Cvitu, sina Petra Šimuna i kćer Divu Mariju.