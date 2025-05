NA SUNCU SE PONOVNO POJAVILO NEŠTO ZANIMLJIVO Hoćemo li uskoro gledati novu auroru borealis? Ante Radonić: "Koronin izbačaj može krenuti još u tijeku ovog tjedna"

Prošli tjedan u petak navečer i noći na subotu s našeg se područja mogla vidjeti spektakularna aurora borealis. Najjača geomagnetska oluja izazvala spektakularnu polarnu svjetlost u velikom dijelu Europe, uključujući niže geografske širine poput naše. Uz intenzitet, ova pojava se isticala svojom dugotrajnošću pa se mogla vidjeti veći dio noći s nekoliko maksimuma.

Posljednjih dana Sunce nije imalo koronine izbačaje u smjeru Zemlje, no posljednja 24 sata događaju se vrlo snažni izbačaji koji gledajući sa Zemlje predstavljaju rub Sunca. Postoji mogućnost da će se sljedećih dana "pjege" pojaviti s prednje nam strane Sunce što bi moglo dovesti no novih geomagnetskih oluja na Zemlji.

Upravo je na ovo danas upozorio istaknuti hrvatski astronom Ante Radonić koji ipak naglašava da se ne treba previše radovati da će se prizori od prošlog tjedna lako ponoviti jer, kako ističe, potrebno je da se poklopi niz faktora. Stručnjaka smo upitali komentar današnje Sunčeve aktivnosti.

- Očekujemo da će za otprilike godinu dana Sunce doseći maksimum aktivnosti što znači da naredne dvije-tri godine može biti iznenađenja koja mogu prouzročiti pojavu aurore borealis u nižim geografskim širinama poput naše. Naravno, puno toga se mora poklopiti. Recimo, sada čekamo novu grupu pjega koja će se pojaviti na našoj strani Sunca, ona ćemo vidjeti hoće li se dogoditi koronini izbačaji i kakvi. Ti izbačaji ako idu u pravcu Zemlje, onda je pitanje kakva je orijentacija Zemljinog magnetskog polja o čemu ovisi geomagnetska oluja na Zemlji. Također sve se mora poklopiti s vedrim vremenom, dakle nije tako jednostavno. No, pratit ćemo prognoze preko "Space Weathera". Sada znamo da se isplati pratiti ako je prognoza dobra, dobili smo vrijednu lekciju. Teško da će se ponoviti nedavna situacija da aurora traje cijelu noć i da postoji nekoliko jakih intenziteta. Prije smo imali 10-ak minuta i gotovo. Sada znamo da fotoaparati pojavu mogu snimiti i kada je oku nevidljiva.

Mislim da je nepovoljna okolnost za ljubitelja aurore i to da smo sada u solarnom ljetu, odnosno u dijelu godine kada je dan najduži?

- Da, ali bih rekao da to nije tako bitno. Istina da su noći kratke, osobito prema polovima. Bez obzira na smanjene mogućnosti, iznenađenja moguća. No naglašavam da se ne treba radovati unaprijed jer je ova pojava kod nas izrazito rijetka. Količina čestica visoke energije mora biti takva da nadjača magnetsko polje da može ući u atmosferu onih krajeva koji nisu blizu polarnim područjima. Šanse ima, no teško je prognozirati hoćemo li opet imati onakvu priliku.

Ako se dogode izboji korone prema Zemlji, koliko joj treba da stigne do naše atmosfere?

- Koronin izbačaj može krenuti još u tijeku ovog tjedna. Nikada ne znate, nekada je potrebno dan i pol, nekada tri dana. Kada se dogodi koronin izbačaj, onda kreću procjene koje je vrijeme potrebno da stigne do Zemlje. U samom trenutku izbačaja ne znamo treba li dan ili tri da dođe do Zemlje.

Space Weather je dobro prognozirao spektakl koji se dogodio u noći s petka na subotu?

- Prognoze su bile točne za noć petka na subotu, spominjalo se da može biti do nedjelje.

Što imate poručiti ekipi koja ne vjeruje da se radi o prirodnoj pojavi?

- Ne znam što bih rekao, možda bi ih poslao natrag u školu.

Je li bilo kakvih problema u elektronici, satelitima vezano uz posljednji izbačaj koji je bio rekordno intenzivan zadnja dva desetljeća?

- Nisam čuo da se išta bitno događalo. Jedino je ovih dana bilo više slučajeva da su bile prekidane komunikacije ispod 30 MHz. Ono zračenje koje putuje brzinom svjetlosti, koje stignu za 20 minuta zakašnjenja, to uzrokuje prekide u komunikacijama, no ništa značajno.

U Hrvatskoj su snimljeni brojni spektakularni prizori aurore borealis, je li vam koji posebnom upao u oko?

- Teško je reći, bilo je prelijepih prizora na sve strane, primjerice Istra s čamcima. Mislim da će biti puno lijepih izložbi. Ljudi su ovoga puta bili spremni i nastale su brojne izvrsne fotografije. Primjerice, Branko Nađ je napravio odlične slike s opservatorije Višnjan.