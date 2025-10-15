Na splitskoj Rivi obilježen Međunarodni dan bijelog štapa

Županijska udruga slijepih – Split obilježila je danas na splitskoj Rivi Međunarodni dan bijelog štapa. Kroz niz aktivnosti i izloženih rekvizita, javnost je imala priliku upoznati se sa životom slijepih osoba, problemima s kojima se suočavaju te načinima na koje ih prevladavaju unatoč oštećenju vida.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Obilježavanju Međunarodnog dana bijelog štapa pridružili su se zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić i župan Blaženko Boban.

"Potrebno je stalno podsjećati na važnost razumijevanja, solidarnosti i uklanjanja prepreka s kojima se osobe s oštećenjem vida svakodnevno suočavaju", poručio je zamjenik gradonačelnika tom prigodom.