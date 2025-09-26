Na splitskoj Rivi obilježen Dan policije: Policajci prezentirali tehniku i družili se s građanima

Policijska uprava splitsko-dalmatinska svečano je obilježila Dan policije i blagdan svetog Mihovila prigodnim programom koji se održao u četvrtak u Tehnološkom parku.

Obilježavanje je nastavljeno i u petak na splitskoj Rivi, gdje je od 9:30 do 12 sati organizirana prezentacija policijske tehnike te druženje s građanima.

Tako su jutros posjetitelji imali priliku razgledati opremu kojom policija svakodnevno raspolaže, upoznati se s radom različitih policijskih službi te razgovarati s djelatnicima policije.

Poseban interes izazvali su sadržaji namijenjeni najmlađima, koji su kroz edukativne i interaktivne aktivnosti mogli bolje upoznati ulogu policije u društvu.