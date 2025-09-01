Na snagu stupio novi zakon o fiskalizaciji, evo što se mijenja

Novi Zakon o fiskalizaciji stupio je na snagu 1. rujna 2025. godine te se, uz postojeću obvezu fiskalizacije u gotovinskom prometu, širi i na račune koji se naplaćuju putem transakcijskog računa.

To se odnosi i na račune naplaćene putem servisa kao što su PayPal, Google Pay, Stripe i dr., prenosi Dnevnik.

Od 1. siječnja 2026. godine svi obveznici PDV-a morat će izdavati eRačune i fiskalizirati ih u poslovanju s drugim poreznim obveznicima, a subjekti koji nisu u sustavu PDV-a, od tog datuma će morati zaprimati eRačune. Od 1. siječnja 2027. godine i subjekti koji nisu u sustavu PDV-a, morat će izdavati i fiskalizirati eRačune a za njih će izdavanje, zaprimanje i fiskalizacija eRačuna biti omogućena kroz besplatnu aplikaciju Porezne uprave MIKROeRAČUN, piše Hrvatska obrtnička komora.

Nadalje, u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca ove godine porezni obveznici morat će prijaviti svog informacijskog posrednika, odnosno odabrati način za dostavljanje eRačun, ali i način za fiskaliziranje računa, u pravilu, u trenutku izdavanja eRačuna. Novim Zakonom uvodi se još jedna promjena u odnosu na dosadašnji način fiskalizacije pa će tako OIB obveznika poreza na dohodak ili dobit, koji račun do 700 eura plati gotovinom ili karticom (u praksi tzv. "R-1" račun), morati dostaviti u Poreznu upravu putem fiskalizacijske poruke.

Prijedlog zakonodavca je i da se uvede jedinstveni "šifrarnik" za robe i usluge za cijelu Hrvatsku za što će biti propisane kazne, ako se ne primjenjuje ili ako se primjenjuje pogrešno.Osim toga, eRačun će se moći ponovno izdati pod istim brojem, ali samo u slučaju da se ispravlja podatak koji ne utječe na obračun poreza. U slučaju da nije moguće izdati eRačun, o tome se mora izvijestiti Poreznu upravu u roku pet dana, kao i o naplaćenim računima do 20. u mjesecu za protekli mjesec. Primatelji eRačuna morat će posebno izvijestiti Poreznu upravu o računima koje su odbili svojim dobavljačima, također do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Što se ukida?

Novim Zakonom o fiskalizaciji ukidaju se knjiga IRA, knjiga URA, izvješća RAD-1G, PPO, DON-H, PDV-F te se pojednostavljuje PD IPO. Rok za predaju PDV obrasca vraća se na zadnji dan u mjesecu.

"Promjene koje donosi novi Zakon su brojne i donijet će velike promjene u poslovanju pa je s pripremama najbolje započeti odmah. Obrtnici i poduzetnici, računovođe i informatičari, morat će svi skupa uspješno surađivati kako bi što spremnije dočekali početak 2026. godine i početak primjene Zakona", istaknula je Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore, na besplatnom webinaru u sklopu Obrtničkog aktualca.