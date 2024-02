NA POZORNICI DORE BIO I BRAT BABY LASAGNE Kada se rasplakao, on ga je prvi zagrlio

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, pobjednik je ovogodišnje Dore. Osvojio je najviše bodova od žirija i publike, ukupno 321 bod, i s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" u svibnju putuje u Švedsku. Tamo se ove godine održava 68. izbor pjesme za pjesmu Eurovizije nakon prošlogodišnje pobjede Loreen s pjesmom "Tattoo".

Purišić je glazbenu karijeru počeo u hrvatskom rock bendu Manntra, a surađivao je s brojnim hrvatskim i stranim glazbenicima. Nakon odlaska iz benda i ulaska u solo vode, Baby Lasagna izbacio je dva singla: "IG Boi" i "Don't hate yourself, but don't love yourself too much". No, pobjednik Dore nije jedini u obitelji koji se bavi glazbom. Njegov brat Martin također je glazbenik i nastupa s njemačkim gothic rock bendom Mono Inc. u kojem svira bas gitaru. Osim toga, nastupa i sam pod umjetničkim imenom Val Perun.

Često surađuju u glazbi

Braća često surađuju. Marko je napisao tekstove za album Ravenblack benda Mono Inc. Album je njemačka publika odlično prihvatila pa se našao i na prvom mjestu službene njemačke ljestvice slušanosti pa je zato i dobio nagradu. Manntra je bila predgrupa Mono Incu na jednoj turneji, a nakon što je Martin snimio obradu pjesmu, javili su mu se iz benda na Instagramu, piše vecernji.hr.

"Nakon što smo došli tamo i odradili koncert, ja u backstageu crtam nešto i pita mene bubnjarica kao jesi ti više "open-minded" osoba, voliš putovati i takva pitanja. Dođe napokon pjevač i sjedne točno preko puta mene i pita me koji je moj posao iz snova. Ja sam mu rekao video, a Marko me prekine i kaže na hrvatskom "Glazba, glupane" - ispričao je Martin u podcastu "Nebitno o bitnom".

Nakon toga pjevač benda Mono Inc. pitao ga je želi li biti basist, a Marko se sa strane rasplakao od sreće. U tom podcastu, braća su otkrila da im je idol grupa Rammstein, a Martin se osim glazbe bavi i audio produkcijom, grafičkim dizajnom, montažom videa te ilustracijom. Martin Purišić ima i svoj YouTube kanal "MrtviMartin" na kojem pokazuje obrade poznatih pjesama, ali i svoje bubnjarske vještine, piše vecernji.hr.

Brat Baby Lasagne našao se i na pozornici Dore gdje je bio bubnjar.

"Teško je jednoj osobi posvetiti pobjedu, ali obitelj je uvijek prva pa njoj posvećujem pobjedu", rekao je Baby Lasagna na press konferenciji nakon pobjede na Dori nakon čega se rasplakao. Na stolici do njega sjedio je Martin koji je tada ustao i zagrlio brata. Martin je jedan od dvojice muškaraca kojima su na licima bile heklane maske, a zanimljivim kostimima spajali su moderno i tradicionalno.