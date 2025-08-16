Close Menu

Na poslu ste, a hvata vas san? Evo dva jednostavna načina da vratite energiju

Pospanost na poslu ne morate trpjeti: nekoliko kratkih, znanstveno potkrijepljenih navika može vas "podići" već za par minuta, bez pretjeranoga oslanjanja na šećer ili velike doze kofeina

Popodnevni pad energije uobičajen je, osobito između 13 i 15 sati, kada se prirodno mijenja naš cirkadijanski ritam budnosti. No pospanost na poslu ne morate trpjeti: nekoliko kratkih, znanstveno potkrijepljenih navika može vas "podići" već za par minuta, bez pretjeranoga oslanjanja na šećer ili velike doze kofeina, prenosi Index. U nastavku donosimo dva rješenja koja stručnjaci najviše preporučuju.

Izađite na svjetlo i prošećite pet do deset minuta

Kombinacija prirodnoga svjetla i laganoga kretanja pouzdano budi živčani sustav. Dnevna svjetlost snažno utječe na naš unutarnji sat i signalizira tijelu da bude budnije, dok i vrlo kratka šetnja nakon jela (dvije do deset minuta) ravna krivulju šećera te smanjuje postprandijalnu pospanost. Ako ne možete van, prošećite hodnikom ili se barem uspravite i istegnite noge dvije do tri minute.

Kako odmah primijeniti:

  • Nakon ručka odradite pet do deset minuta brže šetnje.
  • Svakih sat do dva ustanite na dvije do tri minute.
  • Potražite što više dnevnog ili jakog sobnog svjetla tijekom rada.
  • Pametno iskoristite kofein ili kratki "power nap" (10 do 20 minuta)

Ako posegnete za kavom, radije uzmite 100 do 200 miligrama kofeina (otprilike jednu šalicu) i izbjegavajte kasno popodne. Za dodatni učinak, isprobajte "coffee nap": popijte kavu pa odrijemajte 10 do 20 minuta - kad se probudite, kofein tek počinje djelovati, a kratko drijemanje smanjuje "moždanu maglu". Općenito, držite ukupni dnevni unos kofeina do 400 miligrama.

Kako odmah primijeniti:

  • Postavite alarm na 20 minuta, drijemajte najkasnije sredinom poslijepodneva kako ne biste narušili noćni san.
  • ako ne možete odrijemati, popijte jednu malu kavu i prošećite pet minuta, kombinacija često daje sličan porast energije.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0