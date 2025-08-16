Na poslu ste, a hvata vas san? Evo dva jednostavna načina da vratite energiju

Popodnevni pad energije uobičajen je, osobito između 13 i 15 sati, kada se prirodno mijenja naš cirkadijanski ritam budnosti. No pospanost na poslu ne morate trpjeti: nekoliko kratkih, znanstveno potkrijepljenih navika može vas "podići" već za par minuta, bez pretjeranoga oslanjanja na šećer ili velike doze kofeina, prenosi Index. U nastavku donosimo dva rješenja koja stručnjaci najviše preporučuju.

Izađite na svjetlo i prošećite pet do deset minuta

Kombinacija prirodnoga svjetla i laganoga kretanja pouzdano budi živčani sustav. Dnevna svjetlost snažno utječe na naš unutarnji sat i signalizira tijelu da bude budnije, dok i vrlo kratka šetnja nakon jela (dvije do deset minuta) ravna krivulju šećera te smanjuje postprandijalnu pospanost. Ako ne možete van, prošećite hodnikom ili se barem uspravite i istegnite noge dvije do tri minute.

Kako odmah primijeniti:

Nakon ručka odradite pet do deset minuta brže šetnje.

Svakih sat do dva ustanite na dvije do tri minute.

Potražite što više dnevnog ili jakog sobnog svjetla tijekom rada.

Pametno iskoristite kofein ili kratki "power nap" (10 do 20 minuta)

Ako posegnete za kavom, radije uzmite 100 do 200 miligrama kofeina (otprilike jednu šalicu) i izbjegavajte kasno popodne. Za dodatni učinak, isprobajte "coffee nap": popijte kavu pa odrijemajte 10 do 20 minuta - kad se probudite, kofein tek počinje djelovati, a kratko drijemanje smanjuje "moždanu maglu". Općenito, držite ukupni dnevni unos kofeina do 400 miligrama.

Kako odmah primijeniti:

Postavite alarm na 20 minuta, drijemajte najkasnije sredinom poslijepodneva kako ne biste narušili noćni san.

ako ne možete odrijemati, popijte jednu malu kavu i prošećite pet minuta, kombinacija često daje sličan porast energije.