Na pomolu velika promjena za Vatrene?

Uskoro bismo vatrene mogli gledati u potpuno novom ruhu. Naime, Hrvatski nogometni savez od sljedeće godine mogao bi promijeniti glavnog sponzora Nike, kojemu ugovor istječe 31. srpnja 2026. U igri su navodno zadnjih mjeseci bila dva svjetska brenda, Puma i Adidas. No kako saznaje Večernji list, Adidasova je trenutačna pozicija u pregovorima puno bolja. Ako se to dogodi, značilo bi da će suradnja s Nikeom završiti poslije 26 godina. Postojeći ugovor produljivao se svake četiri, odnosno osam godina, a zadnji je dogovoren još 2017. Hrvatska je u povijesti nosila opremu još samo jednog sponzora. Do 2000. to je bio Lotto, u čijem smo kultnom dresu osvojili brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998.

Nova era započeta je u doba dok je na čelu našeg saveza bio Davor Šuker. Prema informacijama kojima raspolaže Večernji list, Adidas je puno bliže tome da preuzme naš nogometni savez kojemu, navodno, nudi višestruko veći iznos od Nikea. HNS je od Nikea, prema nekim izvorima, proteklih godina dobivao između jedan i dva milijuna eura. Naravno, taj se iznos mijenjao svih ovih godina i u međuvremenu rastao. Pregovori s Adidasom još nisu završeni, a uostalom, ni Nike još nije rekao svoju zadnju riječ. Što znači da teoretski mogu poslati ponudu savezu koja bi parirala Adidasu. Iako, izvori bliski našem nogometnom savezu sugeriraju da je taj posao praktički gotov, a sve bi se definitivno moglo znati do kraja srpnja ove godine. A u slučaju da se dogovori partnerstvo s Adidasom, naša bi reprezentacija Nikeovu opremu nosila do kraja Svjetskog prvenstva u SAD-u. Naravno, ako se na taj turnir

U godinama kada reprezentacija izbori plasman na velika natjecanja, prihodi od prodaje dresova i svih ostalih artikala s logom glavnog sponzora narastu i peterostruko. Naravno, u međuvremenu su oni manji. Taj uzorak ne vrijedi za puno veća tržišta od Hrvatske na kojima je taj je omjer jedan naprema dva. Jedan od benefita s kojim veliki brendovi računaju u ovakvim aranžmanima jest efekt lavine u kojem kupci, osim dresova reprezentacije, kupuju puno širi asortiman. Isto tako, potencijalni kupci su i ostali nogometni klubovi u određenoj državi. Logično, ako je tržište veće kao i broj klubova, prihodi rastu.

Ako dođe do dogovora s Adidasom, to znači da su u Savezu napravili iskorak i povećali vrijednost našeg reprezentativnog brenda. Značilo bi to i da će naš Savez iskoristiti situaciju koja sugerira da u ovom trenutku očito postoji višak novca na nogometnom tržištu. Hrvatska bi tako, uz Španjolsku, Italiju i Belgiju, postala četvrta reprezentacija u top 11 kojima je trenutačno Adidas glavni sponzor. Po veličini ugovora, Hrvatska ne spada u kategoriju reprezentacija koje sklapaju najlukrativnije sponzorske poslove. Reprezentacije Španjolske, Engleske, Njemačke, Francuske i Italije takve aranžmane potpisuju na vrijednost između 50 i 100 milijuna eura. U tu kategoriju možemo svrstati i Brazil, a sljedeća razina su Portugal i Nizozemska. Usput rečeno, Portugal je od siječnja ove godine, također nakon ugovora s Nikeom, potpisao ugovor s Pumom za dvadeset milijuna eura godišnje. Kada govorimo o tržištima na kojima najveći brendovi također ponajviše zarađuju, ne smijemo zaboraviti ni Sjedinjene Američke Države.

Logično je da Hrvatska ne može računati s takvim ugovorima i zbog toga što imamo puno manje igrača po velikim klubovima od spomenutih nogometnih nacija, a i malo smo tržište. Naravno, Hrvatska ima određene prednosti, među kojima je činjenica da smo redovito na velikim natjecanjima. A baš tu činjenicu veliki svjetski brendovi uzimaju kao jako važan faktor. Zbog toga su nogometne nacije u našem okruženju manje atraktivne za ulaganje jer njihove reprezentacije nemaju globalni doseg kakvim se može pohvaliti Hrvatska. Odnosno, uspjesi naše reprezentacije zadnjih desetljeća osigurali su nam bolje pregovaračke pozicije nego što su ih, po rezultatima, imale sve nacije zajedno u našem okruženju, piše Večernji list.

Usporedbe radi, njemačka nogometna reprezentacija prijeći će s Adidasa na Nike kao dobavljača opreme počevši od 2027. Time se završava 70-godišnje partnerstvo između njemačke reprezentacije i Adidasa. Ugovor, navodno vrijedan oko 100 milijuna eura godišnje, omogućit će Nikeu sponzorstvo nad svim nacionalnim reprezentacijama od 2027. do 2034. Ova poslovna odluka naišla je na različite reakcije u Njemačkoj, a mnogi navijači izrazili su nezadovoljstvo zbog završetka Adidasova partnerstva.

Zakoni tržišta u ovom slučaju kažu da će Nike ovakvo ulaganje teško vratiti, posebice kratkoročno gledano. Naravno, u prvih nekoliko godina taj će prihod osjetno rasti, no onda u pravilu dođe do zasićenja tržišta. Uz jednu bitnu stavku. Primjerice, budu li Nijemci svjetski prvaci, možda Nike s lakoćom uprihodi i puno veći iznos od ovih spomenutih stotinu milijuna eura. No, u ovoj je priči ples milijuna zapravo nezaustavljiv jer je najvažniji prestiž na tržištu, bez obzira na to koliko se računica, uvjetno rečeno, ne preklapa.