NA POMOLU NOVA AFERA? Trosko: "Zvat će se Gmail afera…"

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u Newsroomu je o slučaju Agrokor i današnjem Odboru za pravosuđe razgovarao s novinarkom Ankom Bilić Keserović.

“Bit će veliki iznosi, to je sigurno. Američki odvjetnici koji predstavljaju Todorića očekuju da je vjerojatnost dobivanja spora vrlo visoka i Vlada bi već sad trebala početi rezervirati taj trošak jer kad se ovakav fijasko dogodi unutar Državnog odvjetništva, to pokazuje da su stvari koje je govorio Todorić u javnosti istina”, istaknuo je saborski zastupnik.

Troskot dodaje da će građani morati platiti taj trošak. Govoreći o proračunu za 2024. godinu, Troskot navodi da je problem u zaduživanju i pita se gdje ide taj novac, navodeći da sigurno ne ide u investicije.

“Ministar je rekao da će se refinancirati troškovi HEP-a, a gledajte što se događa u samom HEP-u, smiješna su postrojenja koja se grade. Dva, uvozi se električna energija, a mogli smo imati svoja postrojenja. Tri, u termoelektranama, to je jedna nova afera koja će se zvati Gmail afera, sklapani su ugovori s dvije kompanije Ekonerg i Montig. Ono što smo vidjeli kroz te mailove koje šalje Ekonerg odnosno (op.a. Nevenko) Hladki kao predsjednik uprave, tu se dijeli plijen. Mi ćemo to plasirati brzo u javnost. Hladki to šalje Mići Aralici, a onda se zajedno dogovara s dirketorima termoelektrana”, tvrdi Troskot.

Najavio je da ne da će to sve biti dostavljeno samo DORH-u, nego i europskim institucijama jer je tu bio korišten i europski novac. No, dodao je da ima i nešto pozitivno u svemu.

“Ova će afera imati sigurno svoj rasplet – Hladki će povući Aralicu, Aralica će povući Barbarića, a Barbarić Plenkovića“, tvrdi Troskot.