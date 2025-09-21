Na ovoj plaži u Dalmaciji se ne kupajte: More zagađeno fekalijama

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliš i komunalne poslove, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08), upozorava javnost da je na plaži Tehnička radiona Ploče u Pločama došlo do onečišćenja mora fekalnog podrijetla.

Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije od 10. rujna 2025. godine, tijekom devetog ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2025. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Tehnička radiona Ploče u Pločama prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli.

Prema podacima objavljenim na stranicama Instituta za oceanografiju i ribarstvo, isto stanje zadržalo se i u narednim danima i tako je sve do zaključenja ovog članka.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

Obzirom da uzorak mora na plaži Tehnička radiona Ploče u Pločama zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.