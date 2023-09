Na ovogodišnjem Apfel Arena Makarska Half Marathonu više od 1.000 sudionika, dolazak potvrdili trkači iz 19 zemalja!

Više od 1000 sudionika očekuje se na 2. izdanju Apfel Arena Makarska Half Marathona koji će se u Makarskoj (Tučepima i Podgori) održati 28. i 29. listopada 2023. Do kraja redovnih prijava preostalo je još 17 dana (do 1. listopada), a već do sada sudjelovanje su potvrdili trkači iz čak 19 zemalja Europe, Azije i Sjeverne Amerike.

Osim iz Hrvatske i susjeda iz BiH, Crne Gore, Srbije i Slovenije, za sada su svoj dolazak potvrdili i trkačice i trkači iz Austrije, Kanade, Estonije, Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Izraela, Južne Koreje, Poljske, Rumunjske, Slovačke i Španjolske. Prijave za sve utrke (polumaraton, štafetni polumaraton, utrka na 5 km i dječje utrke) otvorene su i dalje te je za očekivati da će broj sudionika i zemalja iz kojih stižu na Makarsku rivijeru rasti i dalje.

Podsjetimo, središnji događaj dvodnevnog programa u i ispred Apfel Arene u Makarskoj je polumaratonska utrka kojoj je start u nedjelju 29. listopada 2023. u 10:00 sati. Nakon starta ispred Apfel Arene trkačice i trkači napravit će krug oko Makarske, nastaviti do Tučepi, pa dalje prema Podgori, najvećim dijelom šetnicom uz plažu te natrag magistralom prema cilju koji je također ispred Apfel Arene.

Dan ranije, u subotu ujutro program će početi dječjim utrkama ispred Apfel Arene, za djecu vrtićke dobi i osnovnoškolce do šestog razreda. Potom će u 11 sati biti označen i start utrke na 5 kilometara, iznimno atraktivne koja kreće i završava ispred Apfel Arene, a trasa joj ide središtem Makarske.

Važna novost vezana za ovogodišnju utrku je da uz značajno veći broj sudionika u odnosu na lani, Apfel Arena Makarska Half Marathona ima i službeni međunarodni certifikat World Athletics - Association of International Marathons and Distance Races (AIMS).

Osim ovog trkačkog dijela, za djecu i odrasle sudionike Apfel Arena Makarska Half Marathona te njihovu pratnju, obitelj i prijatelje, bit će organiziran i dodatni zabavni program uz igre i prigodne poklone iznenađenja.

Direktor utrke je Vik Lalić, a prijave su i dalje moguće ovdje.