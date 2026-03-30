Na nebu se pojavio optički fenomen, stiže treća marčana bura "u sudačkoj nadoknadi"

Bližimo se kraju ožujka, a pomalo u posljednji trenutak "odradili" smo dvije marčane bure. Ipak, one su bile znatno izraženije na sjevernom Jadranu nego u Dalmaciji, osobito srednjoj i južnoj.

Nova ciklona sljedeća 24 sata formirat će se s centrom nad područje od Sicilije do Jonskog mora, donoseći dijelovima južne Italije, Grčke i Turske obilnu kišu i izraženije nevrijeme.

Kod nas će naglasak biti na vjetru, konkretno buri. Ona će najjača biti u drugom dijelu srijede i prvom dijelu četvrtka kada će i Dalmaciji ponegdje biti udara jačih od 100 km/h, što će nadolazeću buru činiti snažnijom od prethodne. Naravno, najjača bura će i ovoga puta puhati podno Velebita gdje će biti orkanskih udara, no čini se da će tamo ova bura biti manje intenzivna od prošle kada je bilo i udara preko 200 km/h.

Spomenuta ciklona nešto kiše donijet će ponajviše otvorenom moru, vanjskim otocima i južnoj Dalmaciji.

Nakon vedrog prijepodneva s kristalno čistim nebom, popodne se postupno naoblačilo sa zapada, a na moru već ponegdje ima slabe kiše

U kasnim popodnevnim satima nad splitskim područjem stigla je tanka naoblaka, odnosno oblaci cirostratusi. Kako to obično biva kod ovakvih oblaka kada je sunce niže nad horizontom, mogao se vidjeti optički fenomen "halo na oblacima", odnosno lom svjetla na kristalićima leda ovih visokih oblaka koji se uglavnom nalaze na 7 do 10 kilometara visine.

Iako nije pravilo, današnji "halo" na oblacima bio je jasni predznak u prirodi da stiže još jedna promjena vremena.

Bura će u petak i subotu slabiti, ali je i dalje moguće pokoji jaki udar. Najhladniji će biti u utorak i srijedu, a oporavak dnevnih temperatura očekujemo u dane vikenda. Još malo toplije vjerojatno će biti sljedeći tjedan.