Na najživlju gradsku ulicu u Splitu stiže Damir Urban

Na drugoj u nizu dnevnih uličnih svirki u najživljoj gradskoj ulici nastupit će glazbenik Damir Urban. Publiku očekuje intimna i posebna atmosfera kakvu mogu pružiti samo ovakvi spontani glazbeni susreti u otvorenom prostoru.

Ova ulična svirka ima i humanitarni karakter. Tijekom događanja prikupljat će se donacije za Udruga Autizam 365 i Udruga za sindrom Down 21 Split, s ciljem pružanja podrške njihovim korisnicima i radu u lokalnoj zajednici. Organizatori poručuju da će svaki doprinos, simbolično ostavljen u šeširu tijekom svirke, biti namijenjen onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Publika će imati priliku uživati u Urbanovoj glazbi u nesvakidašnjem okruženju, gdje su blizina izvođača, emocija i humanitarna poruka u prvom planu.