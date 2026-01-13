Na mjestu smrtonosne nesreće kod TTTS-a nestalo prometno ogledalo, mještani strahuju od nove tragedije

Stanovnici Žrnovnice ponovno dižu glas zbog opasne prometne situacije na jednom od najkritičnijih raskrižja u ovom splitskom prigradskom naselju. Na mjestu gdje je u studenome 2022. godine u teškoj prometnoj nesreći život izgubila jedna mještanka, danas – prema dojavi čitatelja Dalmacije Danas – već više od dva mjeseca ne postoji prometno ogledalo koje vozačima omogućava sigurno uključivanje u promet.

Riječ je o izlazu s prečice koja povezuje Mosorsku ulicu i Put Stupa, kod TTS-a, točno na dijelu koji stanovnici već godinama nazivaju prometnom crnom točkom Žrnovnice.

„Obavještavam vas da na izlazu prečice Mosorska ulica – Put Stupa već više od dva mjeseca nema prometnog ogledala za siguran izlazak na Put Stupa. To je isto ono mjesto gdje je prije nekoliko godina poginula osoba. Bilo bi dobro da izvođač radova na tom dijelu, Livel ili Strabag, postavi novo ogledalo“, stoji u poruci našeg čitatelja.

Mjesto na kojem je život izgubljen

Podsjetimo, 17. studenoga 2022. godine na križanju Ulice 4. gardijske brigade i Mosorske ulice, na području Korešnice, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je u sudaru teretnog vozila i osobnog automobila smrtno stradala žena koja je živjela u neposrednoj blizini mjesta nesreće. Žrnovnica je tada bila zavijena u crno, a mještani su otvoreno govorili o dugogodišnjoj opasnosti tog priključka.

Stanari zapadnog dijela Žrnovnice godinama koriste uski, improvizirani prolaz – zapravo betonizirani potok – kao prečicu prema Splitu. Radi se o prostoru bez nogostupa, gdje se jedva mimoilaze dva automobila, a pješaci doslovno riskiraju život prolazeći tim putem.

Posebno opasan dio je upravo izlazak tog uskog prolaza na prometnu cestu, gdje je preglednost slaba, a prometno ogledalo jedini način da vozači uopće mogu procijeniti dolazi li vozilo.

Ogledala nema, opasnost ostaje

Prema dojavi čitatelja, prometno ogledalo koje je nakon tragedije bilo postavljeno kao minimalna sigurnosna mjera sada je nestalo, i to već više od dva mjeseca. U tom razdoblju, kako upozorava, promet se odvija bez ikakve dodatne zaštite, unatoč činjenici da se radi o lokaciji na kojoj je već izgubljen ljudski život.

Mještani strahuju da je pitanje vremena kada bi se mogla dogoditi nova nesreća.

Apel nadležnima

Žrnovnica je već jednom platila visoku cijenu prometne nebrige. Mještani i čitatelji Dalmacije Danas sada apeliraju na Grad Split, nadležne službe i izvođače radova da bez odgode reagiraju i postave novo prometno ogledalo na ovoj iznimno opasnoj lokaciji. Jer jedno je sigurno – upozorenja su već upućena.