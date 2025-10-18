Na Mejašima se odvija građevinska drama. Stanari tvrde da im investitori uništavaju domove: "Mjesecima ne spavamo"

Stanovnici Ulice Ivana Gudelja u splitskim Mejašima proživljavaju građevinsku dramu. Troje investitora gradi zgradu koja se naslanja na susjednu kuću iako vlasnici tvrde da nikada nisu dali suglasnost. Obitelji Hrgović i Buljubašić uvjereni su da su iskopi narušili statiku doma te da svakodnevne vibracije i pucanje zidova ugrožavaju njihovu sigurnost.

Stanari sumnjaju i na to da je građevinska dozvola izdana na temelju lažno prikazane dokumentacije o pristupnom putu preko tuđeg vrta. Iako su slučaj mjesecima prijavljivali Gradu Splitu i građevinskoj inspekciji, reakcija nema pa strahuju da će ostati bez doma.

Splićanin: Pristupni put prolazi kroz susjedin vrt

Na toj je lokaciji projektom predviđena izgradnja višekatne građevine stambeno-poslovne namjene, koja bi trebala imati podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje. Prema navodima prvih susjeda, investitori su u početku ishodili građevinsku dozvolu za kuću u nizu, no navodno su kasnije, kroz nekoliko izmjena i dopuna iste dozvole, ishodili gradnju višestambene zgrade.

"Na ovom projektu rade tri investitora - Milivoj i Ivan Smajić te Mira Kovačić, koja nam je inače susjeda. Život su nam pretvorili u noćnu moru. Investitori nas nisu upoznali s projektom niti su zatražili dozvolu za oslanjanje na kuću moje obitelji, iako su to zakonski dužni učiniti jer smo stranka u postupku.

Ono što je najapsurdnije u cijeloj situaciji jest da su investitori dobili građevinsku dozvolu bez osiguranog pristupnog puta do parcele. Oni su kao pristupni put naveli uski puteljak, a kako bi u dokumentaciji prikazali put kojim može prolaziti teška mehanizacija, taj isti puteljak proširili su i ucrtali ga preko susjedinog vrta", objašnjava nam Herbert Hrgović, jedan od stanara kuće uz koju se gradi zgrada.

Susjeda Marina Gudelj pokazala je dokumentaciju koja potvrđuje kako je vrt u vlasništvu njezine obitelji, kao i dio ceste koju Grad Split nikada nije otkupio. Pokazala nam je i izvadak iz zemljišne knjige kojim je vidljivo da nema tereta.

"Razlog zbog kojeg smo sigurni da građevinska dozvola nije valjana je taj što je investitor svoj pristupni put do parcele prikazao preko moje parcele, odnosno preko naših maslina i parkirnog mjesta. Sve se to odvilo bez naše suglasnosti te bez da smo uvršteni kao stranka u postupku.

Ne samo da je investitor pojedinim susjedima zagradio prilaz svojim kućama, nama ne mogu doći ni žurne službe, a otkad investitor radi već su četiri puta pucale glavne vodovodne azbestne cijevi koje opskrbljuju dva najveća kvarta Mejaši i Kilu. Dogodile su se velike poplave, ljudima je ušla voda u podrume, konobe i garaže", priča nam Marina Gudelj.

"Kuća je uništena, djeca su u strahu, a stric je imao moždani udar"

U kući do koje se gradi stambena zgrada živi Alenka Hrgović sa suprugom i troje djece. Priča nam kako posljednjih nekoliko mjeseci nemaju uvjete za normalan život. Njihova je ulica, govori, do jučer bila mirno mjesto dok danas strepe za vlastitu sigurnost.

"Svakodnevno smo izloženi teškoj mehanizaciji, vibracijama i buci. U kući se uopće ne može živjeti. Kuća nam je doslovno uništena, zidovi su puni pukotina, ne možemo normalno otvoriti ni krovne prozore. Razumijem da se može graditi, ali na ovakav način ne. Tko nekom daje pravo da uništava našu kuću?

Djeca nam žive u strahu, mjesecima ne spavamo i ne možemo mirno otići na posao. Stariji ukućani su pod velikim stresom, stric je imao moždani udar. Uništavaju nam dom, naše živote i zdravlje i do kada će to tako biti", pita se Alenka Hrgović.

