Na Mejašima posađene ruže kao simbol borbe protiv betonizacije

Jutros su u Lovrinačkoj ulici posađeni novi grmovi ruža u dvije pasice, u sklopu nastavka akcije ozelenjavanja gradskog kotara Mejaši. Radove je u potpunosti financirao Gradski kotar Mejaši, a inicijativu je predvodio njegov predsjednik i HDZ-ov gradski vijećnik Toni Piplica.

"Sadnja ruža još je jedna etapa ozelenjavanja našeg kotara, gdje i kad god je to moguće", izjavio je Piplica, istaknuvši kako se i ovim potezom nastoji suprotstaviti sve izraženijoj betonizaciji kvartova.

Dodao je kako današnja sadnja ima i širu simboliku: "Ovo je naša zadnja linija obrane i odgovor sve većoj betonizaciji kotara – s najniže razine djelovanja. Ne čekamo druge da nešto učine, već sami doprinosimo ljepšem i zdravijem okolišu."

Piplica je podsjetio i na dosadašnje rezultate rada kotarskog vijeća: "U ovom sazivu Gradskog kotara Mejaši, u protekle tri godine, zasađeno je više od 50 stabala. I dalje ćemo, koliko god to bude moguće, nastaviti saditi i uređivati javne površine."