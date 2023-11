Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama predstavljena kampanja "Štit"

Procjenjuje se da u Hrvatskoj svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje, a broj slučajeva koji završavaju femicidom i dalje je vrlo visok pa je po broju žena ubijenih od strane partnera Hrvatska na trećem mjestu među zemljama Europske unije. Istaknuto je to, među ostalim, na službenom predstavljanju kampanje „Štit“ održanom upravo na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Kući Europe u Zagrebu. Autori kampanje koju prati istoimena pjesma i videospot su Ida Prester i organizacija Arterarij, a potporu su dale brojne poznate osobe iz Hrvatske i regije. Cilj je ohrabriti žene da traže pravnu i psihološku pomoć, te potaknuti institucije na značajniji angažman prilikom prevencije i zaštite žena od nasilja. “Sve je krenulo od pjesme koju sam napisala i snimila dan nakon femicida u Gradačcu, u kojem je tragično ubijena mlada majka Nizama, a ubojica sve prenosio uživo na svom Instagramu.... Dobila sam velik broj poruka žena koje su se prepoznale u stihovima. Shvatila sam da nema smisla ostati samo na pjesmi, da treba pokrenuti veću akciju i učiniti regiju bar malo sigurnijim mjestom za žene. Uspostavila sam kontakt s udrugom Arterarij i nakon dva mjeseca rada i priprema, kampanja kreće. Nadam se da ćemo postići cilj, svi smo dali sve od sebe“ rekla je Ida Prester. Na predstavljanju je sudjelovao i zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić (član Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost) koji je upozorio kako žrtve koje prežive napade često pravdu moraju tražiti putem medija. „Hrvatska je, nažalost, dodatno specifična po određenim propustima u prevenciji nasilja i skrbi za žrtve, od čega se posebno ističe višestruka viktimizacija koju žene i djevojke proživljavaju. Prvo trpe nasilje od počinitelja, a potom i od sustava“, ustvrdio je Matić te dodao kako je upravo u tom kontekstu važan rad na novoj europskoj Direktivi o suzbijanju nasilja nad ženama, kojom će se stvoriti uvjeti za jačanje nacionalnih zakonodavnih okvira. O Direktivi je u video poruci govorila i eurozastupnica Francis Fitzgerald, inače članica najužeg pregovaračkog tima Parlamenta za ovaj dokument koji se trenutačno usuglašava s vladama EU država članica. „Većina država članica snažno se protivi uključenju silovanja u ovu Direktivu. No, za Parlament je neprihvatljivo da kazneno djelo silovanja temeljeno na izostanku pristanka bude isključeno iz ovih pravila. Kao europskoj građanki to mi je nepojmljivo“, istaknula je Fitzgerald te dodala da joj je drago što hrvatska vlada pristaje na uključivanje silovanja u novi europski zakon jer se time jamči jednaka razina zaštite od najtežih zločina unutar granica EU-a. Okupljenima su se obratili i Romano Nikolić iz organizacije Arterarij, neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonacci Skenderović te voditeljica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andrea Čović Vidović koja je ustvrdila da nema istinske ravnopravnosti bez slobode od nasilja. „Ovogodišnjim povijesnim pristupanjem Istambulskoj konvenciji, Europska unija u cjelini poslala je snažan signal da je odlučna spriječiti, osuditi i boriti se protiv svakog oblika nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama. Danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i mi s ovog mjesta, iz Kuće Europe u Zagrebu, šaljemo tu istu poruku.” U realizaciji videospota koji prati kampanju „Štit“ sudjelovalo je više od 40 javnih osoba i aktivistkinja za prava žena iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine i Srbije: Dino Rađa (bivši košarkaš), Seka Aleksić (pjevačica), Mojmira Pastorčić (novinarka), Lela Laković (pjevačica), Tihana Lazović (glumica), Frenkie (reper), Kontra (reper), Nadine Mičić (aktivistica), Aleksandar Stanković (novinar), Tomislav Cvitanušić (alpinist), Milena Radulović (glumica), Goran Bodgan (glumac), Dina Blagojević (nogometašica), Lana Nikolić (aktivistica), Nikolina Pavićević - Kritički (aktivistica), Anđelka Prpić (glumica), Danijela Ostojić (psihologinja), Filip Filipović (vaterpolist), Sandra Silađev (glumica), Jelena Stupljanin (glumica), Bane Trifunović (glumac), Aida Alilović Jokanović (voditeljica), Marija Kilibarda (novinarka), Vuk Vukašinović (trener), Tijana Todorović (DJica), Ivana Radović (aktivistica), Andrija Milošević (glumac), Aleksandra Tomić (glumica), Miljenko Jergović (književnik), Monika Herceg (pjesnikinja), Domagoj Jakopović Ribafish (bloger), Gorica Ivić (aktivistica), Arijana Lekić Fridrih (aktivistica), Frano Mašković (glumac), Marijana Batinić (voditeljica), Natko Beck (doktor), Tajana Beck (DJica, voditeljica), Viktorija Rađa (manekenka, model), Maja Mamula (aktivistica) i Jadranka Đokić (glumica). Pjesmu „Štit“ napisala je i izvodi Ida Prester, a aranžirao zagrebački synth-pop bend Pocket Palma. U ime Arterarija, Romano Nikolić je režirao spot, dok je Mario Mažić producent kampanje. Produkciju spota potpisuje Leptir produkcija (Miroslav Kosanović, Sara Marija Knežević, Zoran Garača). Kampanju su financijski podržali Veleposlanstva Republike Francuske u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Regionalni ured za suradnju mladih (RYCO), Heartefact Fund i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR).



Videospot će biti dostupan na YouTube kanalu Ide Prester.

