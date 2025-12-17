NA KRAJU - PROMAŠAJ! Tematska sjednica o "paketu zakona" u Gradu Splitu završila bez ijednog zaključka: Pozvani izlagači odbili sudjelovati, raspravu nazvali besmislenom

Danas je u Gradskom vijeću Grada Splita održana 9. (tematska) sjednica posvećena prijedlozima Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji te Zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu – iz perspektive Grada Splita i njegovih ovlasti. Sjednica je završila bez zaključka.

Kako je naglašeno, riječ je o jednoj – kako je naglašeno, jednoj – od besmislenijih tematskih sjednica u posljednjih nekoliko godina: nakon dva sata rasprave nije donesen niti jedan zaključak, a takav ishod bio je i očekivan.

Tema: Zakoni iz područja prostornog uređenja i gradnje, iz aspekta gradskih ovlasti

Tematska sjednica sazvana je kako bi se raspravilo o prijedlozima triju zakona koji se odnose na prostorno uređenje, gradnju i energetsku učinkovitost u zgradarstvu, i to s naglaskom na Grad Split i njegove ovlasti.

U obrazloženju inicijative za sazivanje sjednice navodi se da bi takvi prijedlozi zakona mogli utjecati na urbanističke politike i ovlasti u njihovu donošenju, a time i na gradnju u Splitu. Sjednica je održana kao tematska, s jednom točkom dnevnog reda – raspravom o navedenim prijedlozima zakona. Nakon dva sata rasprave nije usvojen niti jedan zaključak.

Društvo arhitekata Splita i Zavod za prostorno uređenje Grada Splita, koji su trebali biti izlagači, uputili su pisano priopćenje i poručili da neće sudjelovati u raspravi. Raspravu su ocijenili besmislenom, uz obrazloženje da je paket zakona već usvojen, pa je rasprava o zakonima o kojima se više ne može odlučivati, prema njihovoj ocjeni, tek gubljenje vremena.

Očekivan završetak: Bez zaključaka

Sjednica je završena bez zaključka, što je – s obzirom na poruke o već usvojenom paketu zakona i izostanak najavljenih izlagača – bio očekivan rasplet tematske rasprave.