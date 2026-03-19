Na kraju – ništa! Splitski Promet zaustavio je nabavu električnih autobusa vrijednu gotovo sedam milijuna eura: Nijedna ponuda nije bila valjana

PROMET d.o.o. iz Splita poništio je postupak javne nabave za električne autobuse za javni gradski prijevoz putnika, procijenjene vrijednosti 6.995.000 eura. U odluci o poništenju navodi se da je postupak obustavljen jer nakon odbijanja svih pristiglih ponuda nije preostala nijedna valjana ponuda. Ujedno je najavljeno da će novi postupak za isti ili sličan predmet nabave biti pokrenut u roku od 30 dana od izvršnosti odluke o poništenju.

Riječ je o nabavi koja je trebala biti jedan od važnijih koraka u modernizaciji splitskog javnog prijevoza. Iz Prometa su ranije najavljivali uvođenje 10 potpuno električnih niskopodnih autobusa za gradske linije, uz plan izgradnje infrastrukture za punjenje i održavanje, naglašavajući kako je cilj osigurati stabilan i dugoročan rad električne flote. U tim je najavama isticano i da bi nova vozila trebala imati domet do 300 kilometara te predstavljati jedan od najvećih iskoraka prema ekološki prihvatljivijem i energetski učinkovitijem gradskom prijevozu.

Električni autobusi dio šireg plana modernizacije

Podsjetimo, uvođenje električnih autobusa iz Prometa nisu predstavljali kao izdvojen projekt, nego kao dio šireg procesa obnove i pomlađivanja voznog parka. U ranijim istupima naglašavali su da se već dulje radi na pripremi projektne dokumentacije i studija za električne autobuse, kao i na razgovorima o potrebnoj energetskoj infrastrukturi, kako bi tvrtka bila spremna za iskorak prema novoj tehnologiji. Pritom se isticalo i da bi električni autobusi, osim ekološkog učinka, dugoročno mogli donijeti i značajne uštede u odnosu na klasični pogon.

Paralelno s time, iz Prometa su godinama naglašavali i cilj dodatnog pomlađivanja flote. U javnim istupima isticano je da tvrtka želi imati jedan od najmlađih voznih parkova u regiji, a obnova autobusa predstavljana je kao dio šire investicijske i razvojne politike, uz nove nabave, modernizaciju sustava i podizanje kvalitete usluge za putnike.

U postupku su zaprimljene četiri ponude. AUTOBUS d.o.o. iz Zagreba ponudio je 7.912.500 eura s PDV-om, MAN Importer Hrvatska d.o.o. iz Zagreba 7.812.500 eura s PDV-om, Yutong France 6.037.500 eura s PDV-om, a NOVATEC d.o.o. iz Čazme 6.250.000 eura s PDV-om. Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude iznosilo je 209.850 eura.

Iz zapisnika proizlazi da su kod tri ponuditelja jamstva bila dostavljena i valjana, dok kod NOVATEC-a jamstvo nije bilo dostavljeno, odnosno nije bilo valjano. Ujedno je navedeno da su pojedine ponude u početku formalno i sadržajno bile ocijenjene urednima, ali su sve na kraju odbijene kao nepravilne.

Sve ponude na kraju odbijene

Za AUTOBUS d.o.o. navedeno je da je naručitelj zatražio produljenje roka valjanosti ponude i roka valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude, uz dostavu bankarske garancije u fizičkom obliku, no ponuditelj je odgovorio da nije u mogućnosti produljiti rok valjanosti svoje ponude, pa time nije produljio ni jamstvo. Zbog toga je ponuda odbijena kao nepravilna.

Kod MAN Importer Hrvatska d.o.o. obrazloženje je gotovo isto. Naručitelj je tražio produljenje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, uz dostavu bankarske garancije u fizičkom obliku, a ponuditelj je odgovorio da to nije u mogućnosti učiniti. I ta je ponuda zbog toga odbijena kao nepravilna.

Za Yutong France navedeno je da je također zatraženo produljenje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, ali ponuditelj nije dostavio produljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno bankarsku garanciju, pa je i ta ponuda odbijena. Kod NOVATEC-a razlog odbijanja bio je najizravniji: ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude.

Postupak trajao mjesecima, valjanih ponuda nije bilo

U zapisniku se navodi da nema valjanih ponuda koje bi se razmatrale prema kriteriju za odabir, zbog čega je i predloženo poništenje postupka. Također je navedeno da nisu utvrđene neuobičajeno niske ponude niti razlozi povezani s tržišnim natjecanjem ili mogućnošću smanjenja vrijednosti predmeta nabave. Pregled i ocjena ponuda trajali su mjesecima, a cijeli je postupak zaključen bez ijedne prihvatljive ponude.

Iako je ovaj natječaj završio poništenjem, dosadašnje poruke iz Prometa pokazuju da električni autobusi ostaju dio planiranog razvoja tvrtke i šire obnove javnog gradskog prijevoza. Elektrifikacija voznog parka, izgradnja prateće infrastrukture i daljnje pomlađivanje flote i dalje su predstavljani kao važan dio modernizacije sustava, uz cilj da splitski javni prijevoz bude mlađi, suvremeniji i ekološki prihvatljiviji.