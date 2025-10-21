Na Korčuli uveden izvođač u posao na izgradnji spojne ceste Žrnovo – DC118, a u Orebiću potpisan ugovor za izgradnju obilaznice

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je u utorak, 21. listopada 2025. godine u radnom posjetu Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Posjet je započeo na otoku Korčuli gdje je, zajedno s potpredsjednikom Vlade i ministrom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Brankom Bačićem i predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta Ivicom Budimirom, sudjelovao na uvođenju izvođača u posao na projektu izgradnje spojne ceste Žrnovo - DC118. Riječ je o projektu vrijednom 3,87 milijuna eura (bez PDV-a) u sklopu kojeg će se izgraditi 1,9 km duga prometnica, kojom će se osigurati bolja protočnost, unaprijediti prometna povezanost otoka i povećati sigurnost sudionika u prometu.

Nakon Korčule potpredsjednik Vlade i ministar Butković boravio je u Orebiću na poluotoku Pelješcu gdje je nazočio potpisivanju ugovora za izgradnju Obilaznice Orebić (I. faza), koji su potpisali predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i Marsel Friedl, član Uprave društva Texo Molior. Obilaznica Orebića jedna je od značajnijih cestovnih investicija na području Pelješca, a u sklopu projekta vrijednog 39,5 milijuna eura (bez PDV-a) izgradit će se 6,6 kilometara duga prometnica kojom će se značajno rasteretiti promet kroz središte naselja, povećati sigurnost lokalnog stanovništva i turista te pridonijeti razvoju Pelješca.

„Lijepo je biti ovdje i sudjelovati u ovakvim događajima. Prije samo šest mjeseci potpisali smo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za novu luku Perna, a danas potpisujemo ugovor o izgradnji dugo očekivane obilaznice Orebića. To su trenuci koji trebaju ostati zapisani, jer smo mi, ja to uvijek kažem, privilegirana generacija koja ima čast ostvarivati velike infrastrukturne projekte,“ rekao je potpredsjednik Vlade i ministar Butković, dodavši kako će orebićka obilaznica, nakon Pelješkog mosta, biti jedan od najvažnijih projekata u ovom dijelu Hrvatske. „Ovaj projekt će omogućiti bolje prometno povezivanje i veću integriranost juga Hrvatske, brži i sigurniji dolazak ne samo onima koji ovdje žive, nego i svima koji dolaze, a od kojih živimo – turistima,“ rekao je te je istaknuo kako se u radijusu od desetak kilometara, oko Orebića i Perne, ulaže oko 150 milijuna eura, uključujući nove luke, pristupne ceste i projekte Hrvatskih cesta. „Cestovno-lučka renesansa koja se događa u Hrvatskoj najviše se ocrtava upravo ovdje – na Pelješcu i Korčuli. Od novog putničkog terminala u Veloj Luci, preko luke Polačište do obilaznice Orebića i luke Perna – sve su to veliki projekti koji mijenjaju sliku juga Hrvatske,“ zaključio je Butković, zahvalivši Hrvatskim cestama, lokalnoj zajednici i izvođačima, te poželjevši da radovi započnu što prije.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine Branko Bačić izrazio je zadovoljstvo što se ovaj povijesni trenutak za Orebić događa upravo u zgradi Pomorskog muzeja, „simbolu snage i ponosa Pelješca“.

„Prije šest mjeseci potpisali smo ugovor za izgradnju luke Perna, a danas i za orebićku obilaznicu – investicije ukupne vrijednosti gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Svi ti projekti, od Pelješkog mosta do luke Perna i sada ove obilaznice, svjedoče o predanosti Vlade razvoju juga Hrvatske,“ rekao je Bačić, istaknuvši da će izmještanjem tranzitnog prometa Orebić dobiti novu priliku za urbani razvoj. „Kada središte mjesta oslobodimo od gužvi i prometa, otvaramo prostor za nove investicije, šetnice i sadržaje koji će oživjeti Orebić i učiniti ga još privlačnijim. Snažna prometna povezanost ključ je razvoja, a ovaj projekt tome izravno doprinosi,“ poručio je Bačić.

Župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo naglasio je kako potpisivanje ugovora označava početak nove faze gospodarskog i prometnog razvoja juga Hrvatske.

„Ova obilaznica rezultat je dugogodišnjeg rada brojnih institucija i suradnje Županije, Vlade i Hrvatskih cesta. Prometne gužve godinama su opterećivale svakodnevni život građana, a sada Orebić dobiva moderno rješenje koje donosi sigurniji i protočniji promet,“ rekao je Pezo, dodavši da je nakon Pelješkog mosta ovo logičan nastavak prometnog povezivanja juga zemlje.

Načelnik Općine Orebić Tomislav Ančić izrazio je zadovoljstvo što se nakon dugogodišnjeg iščekivanja konačno kreće s realizacijom projekta koji Orebić stavlja na novu razvojnu kartu.

„Od samog početka stav Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Dubrovačko-neretvanske županije bio je jasan – luka Perna i obilaznica Orebića su jedinstven projekt. Jedno bez drugoga ne ide,“ rekao je načelnik Ančić te je istaknuo da će ovaj projekt dati snažan poticaj gospodarskom i turističkom razvoju Orebića, ali i da razvoj mora biti ravnomjeran i održiv. „Ovo je samo jedan od brojnih projekata zahvaljujući potpori ministra Butkovića i Vlade – uz trafostanicu, luku i ostale infrastrukturne projekte koji su jednako važni i životno potrebni,“ naglasio je Ančić.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir zahvalio je Vladi i lokalnim partnerima na podršci te je istaknuo da Hrvatske ceste nastavljaju s realizacijom niza važnih projekata na Pelješcu i Korčuli. Također je podsjetio smo prije ovog potpisa uveli izvođača u posao na Korčuli, gdje započinje izgradnja gotovo dva kilometra duge ceste vrijedne četiri milijuna eura, dok se u Orebiću priprema investicija vrijedna 49 milijuna eura.

„Riječ je o zahtjevnom projektu zbog konfiguracije terena, ali odabrali smo iskusnog izvođača i radovi počinju odmah po izdavanju građevinske dozvole,“ rekao je Budimir. Dodao je da će obilaznica Orebića biti povezana s budućom lukom Perna i nastavkom prema Brijesti te najavio da Hrvatske ceste već rade na idejnom projektu prve dionice od Brijeste do Janjine. „Sve to dio je iste strategije – da Pelješac i Korčula dobiju modernu, sigurnu i kvalitetnu prometnu infrastrukturu,“ zaključio je Budimir.