Na Kašjunima pronađena posječena stabla murvi, slučaj prijavljen policiji

Na plaži Kašjuni u splitskoj Park-šumi Marjan pronađena su dva odsječena stabla murvi, objavila je ustanova Park-šuma Marjan, upozorivši da uništavanje zaštićenog prostora ne smije prolaziti nezapaženo.

Prema njihovim navodima, stabla su uočena jutros, a slučaj je odmah prijavljen policiji od strane Službe čuvara prirode. Iz Park-šume Marjan navode kako očekuju brzo postupanje nadležnih službi i utvrđivanje okolnosti ovog događaja.

"Uništavanje Park-šume Marjan ne smije proći nezapaženo. Jutros su na plaži Kašjuni pronađena odsječena dva stabla murvi. Slučaj je od strane Službe čuvara prirode prijavljen policiji i očekujemo brzo postupanje", poručili su iz ustanove uz fotografije posječenih stabala.

Park-šuma Marjan zaštićeno je prirodno područje od posebne vrijednosti za grad Split, a svako oštećivanje biljnog fonda predstavlja ozbiljno kršenje propisa o zaštiti prirode. Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon policijskog postupanja.