Na Kampusu gala večera za Dan žena: Studentice večeraju za 10 eura

Studentski centar Split povodom Međunarodnog dana žena organizira gala večeru za studentice koja će se održati u nedjelju, 8. ožujka, u restoranu Kampus. Studentice će tom prilikom moći uživati u svečanoj večeri po cijeni od 10 eura, uz predočenje studentske iskaznice.

Kako su priopćili iz Studentskog centra, riječ je o događaju koji se organizira već tradicionalno, a cilj mu je studenticama omogućiti večer posvećenu zajedništvu i obilježavanju Dana žena, uz uvjete prilagođene studentskom budžetu.

Restoran Kampus bit će posebno uređen za tu prigodu, uz crveni tepih, svečanu dekoraciju i prigodne kutke za fotografiranje. Uz glazbu uživo, studentice će moći uživati u jelovniku koji nadilazi uobičajenu studentsku ponudu.

Na meniju će se tako naći različita predjela i jela, među kojima su pršut, sir, soparnik i razne salate, zatim skradinski i crni rižoto, fuži s tartufima, njoki s kozicama te punjeni otkošteni batak i karabatak. Za kraj večeri pripremljena je i bogata selekcija torti i kolača.

Iako je večer prvenstveno posvećena studenticama, organizatori ističu da su dobrodošli i ostali gosti koji žele sudjelovati u obilježavanju Dana žena. Za njih je cijena menija 50 eura, a za glazbeni ugođaj bit će zadužen Mate Milićević.

Iz Studentskog centra Split ističu kako sve veći udio studentica na hrvatskim sveučilištima, njihovi akademski uspjesi i aktivna uloga u društvu dodatno naglašavaju važnost obilježavanja Dana žena u akademskoj zajednici. Dodatnu simboliku ima i činjenica da gotovo 70 posto zaposlenika Studentskog centra Split čine žene.

„Želimo da se naše studentice na ovaj dan osjećaju posebno jer one to zaslužuju. Kampus je mjesto zajedništva, podrške i prilika, prostor u kojem se gradi nova generacija mladih ljudi. Studentski standard puno je više od prehrane i smještaja, to su doživljaji i uspomene koje će ovi mladi ljudi nositi sa sobom cijeli život. Cilj nam je omogućiti svojim studentima sadržaje koji nadilaze svakodnevne akademske obaveze i stvaraju osjećaj pripadnosti“, poručuju iz Uprave Studentskog centra Split.

Obilježavanje Dana žena dio je šireg programa događanja Studentskog centra Split koji tijekom godine organizira tematske večeri, kvizove i glazbene programe. Već večeras studente očekuje kviz općeg znanja u Tinelu, dok je u petak, 6. ožujka, na rasporedu After Exam Kampus Party kojim će se uz glazbu uživo simbolično zatvoriti ispitno razdoblje.

Iz Studentskog centra poručuju kako žele pokazati da studentski život u Splitu može biti sadržajan i dostupan, uz događanja koja studentima ostaju u sjećanju i izvan fakultetskih klupa.