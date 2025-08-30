Na internetu se špekulira da je Trump umro. Što se događa?

Internet su preplavile špekulacije o smrti američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što su korisnici društvene mreže X počeli postavljati pitanja o njegovom izostanku iz javnosti u posljednjih nekoliko dana, kao i o tvrdnjama da nije najboljeg zdravlja, prenosi Index.

Cijela tema dodatno je dobila na značaju nakon što su korisnici X-a primijetili veliku masnicu koja se ponovno pojavila na Trumpovoj desnoj ruci, a potpredsjednik SAD-a JD Vance izjavio kako je "spreman biti predsjednik" u slučaju da se Trumpu dogodi "strašna tragedija".

Nepojavljivanje u javnosti, Pentagon pizza i porast broja pretraživanja

Prema izvještajima, Trump se u javnosti nije pojavio više od nekoliko dana, odnosno od 25. kolovoza. Situacija je za korisnike X-a postala još sumnjivija nakon što su neki naveli da predsjednik SAD-a nema "nikakve javne sastanke ili pojavljivanja najavljena za sljedeća dva dana - 30. i 31. kolovoza".

Dodatno ulje na vatru teoriji da je Trump umro dodao je i povećan broj narudžbi pizza u blizini Pentagona.

Teorija "Pentagon pizza" je, podsjetimo, ideja da se povećani broj narudžbi pizze u područjima oko sjedišta Pentagona može tumačiti kao znak da se tamo odvijaju iznimno važni ili krizni događaji. Poruka teorije je da kad zaposlenici Pentagona budu toliko zauzeti da ne mogu napustiti svoje radno mjesto za jelo, naručuju brz i praktičan obrok poput pizze.

Povijesno, takav je porast narudžbi pizze u Pentagonu zabilježen neposredno prije velikih vojnih događaja, poput Zaljevskog rata 1990., vojnog djelovanja tijekom opoziva bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona 1998. te nedavno tijekom sukoba Irana i Izraela 2024. godine.

SAD bilježi i ogroman porast broja pretraživanja vezanih za Trumpovu smrt u posljednja 24 sata.

Povezujući sve "pretpostavljene točke", korisnici društvene mreže X preplavili su stranicu šalama i memovima. Neki su korisnici komentirali vijesti o zabrinjavajućem zdravlju Trumpa, ali su teorije o njegovoj smrti nazvali pretjeranima.

S druge strane, Bijela kuća dosad nije službeno komentirala nijednu takvu objavu na društvenim mrežama.

Aktivan je na Truth Socialu

Uz "nepostojanje službenog priopćenja" bitno je naglasiti i da je Trump prilično aktivan na Truth Socialu te se oglasio noćas, a izvješća o velikoj modrici na njegovoj desnoj ruci komentirao je i njegov liječnik Sean Barbabella.