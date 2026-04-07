Na granici otkriven šverc sjemenki kanabisa, u vozilu pronađeno čak 143 tisuće komada

U subotu 4. travnja, oko 2,25 sati izlaznoj graničnoj kontroli na MCGP Karasovići pristupilo je osobno vozilo albanskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 47-godišnji albanski državljanin.

Graničnom kontrolom, koju su zajednički odradili policijski službenici Postaje granične policije Gruda i djelatnici carine, u jednoj od vrećica s proizvodima za domaćinstvo uočeno je pakiranje sjemenki kanabisa zbog čega je zatražen nalog za pretragu vozila, a albanski državljanin uhićen.

Pretragom su u prtljažnom prostoru vozila, u vrećicama s domaćim proizvodima, pronađene 143 vrećice sa sjemenkama kanabisa. U svakoj vrećici se nalazilo 1000 sjemenki.

Sjemenke kanabisa su uz potvrdu oduzete, a 35-godišnjak je doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg je, uz kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izbjegavanja carinskog nadzora, odveden kod sudca istrage Županijskog suda u Dubrovniku koji mu je odredio istražni zatvor.