Na Gospinu Otoku u Solinu počela sadnja novih stabala

Zbog vremenskih nepogoda i starosti drveća, prepoznatljivo zelenilo Gospina Otoka posljednjih je godina znatno prorijeđeno, a njegova vizura izgubila dio prepoznatljivog šarma. Kako bi se obnovio prirodni izgled jednog od najljepših dijelova Solina, u utorak je započela sadnja novih stabala.

Gradonačelnik Dalibor Ninčević objavio je kako je riječ o sadnji više desetaka novih stabala koja će, nakon što se razviju, ponovno oživjeti ovu oazu mira i pružiti obilje hlada posjetiteljima.

„Nakon što izrastu i razgranaju se, stabla će Gospinu Otoku vratiti još ljepši izgled i puno hlada“, poručio je Ninčević.

Uz hortikulturne radove, Grad Solin uspješno je prijavio i novi EU projekt kojim se planira zamjena stare javne rasvjete i postavljanje novih, energetski učinkovitih rasvjetnih tijela na području Gospina Otoka.

„Čuvajmo naš Gospin Otok – mjesto molitve, mira, dječje igre i šetnje (ali bez kućnih ljubimaca)“, dodao je gradonačelnik u svojoj objavi.