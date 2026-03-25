Na Facebooku osvanula uznemirujuća grupa, reagirao MUP. Odrasli muškarci traže kćerke i djevojčice

Na društvenoj mreži Facebook pojavila se grupa pod nazivom “Ćerke i tate – dopisivanje”, koja okuplja više od pet tisuća članova i dostupna je javnosti.

Prema sadržaju objava, komunikacija unutar grupe usmjerena je na upoznavanje, no u brojnim slučajevima uključuje i neprimjerene komentare te fetišizaciju incestuoznog odnosa između oca i kćeri. U pojedinim objavama odrasli muškarci traže “djevojčice” za dopisivanje, što je dodatno uznemirilo javnost, piše Dnevnik.

U grupi se pojavljuju i fotografije donjeg rublja koje izgledom podsjeća na dječje ili adolescentsko, uz komentare neprimjerenog sadržaja.

Reagirali nakon prijava građana

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije reagiralo je na dojave građana te pokrenulo izvide. Kako su naveli u službenom priopćenju, postupanje je provedeno po nalogu Posebnog odjela za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu.

U suradnji s kompanijom Meta pribavljeni su relevantni podaci, nakon čega je utvrđeno da se administrator grupe ne nalazi na teritoriju Srbije, već u Hrvatskoj.

“Daljnje provjere provode se radi utvrđivanja eventualne komunikacije s maloljetnim osobama”, priopćili su iz MUP-a Srbije.

Dodali su kako će o svim prikupljenim informacijama biti obaviještene nadležne institucije u Hrvatskoj, kao i Europol, radi daljnjeg postupanja.

Iz srbijanskog MUP-a poručuju kako će nastaviti pratiti ovakve pojave s ciljem zaštite maloljetnika u digitalnom prostoru.