Na društvenim mrežama pojavila se snimka surovog ubojstva u Sloveniji

Snimka napada grupe Roma na 48-godišnjeg muškarca koji se dogodio u nedjelju oko 2:30 sati u Novom Mestu u Sloveniji, nakon kojeg je napadnuti muškarac preminuo, proširila se društvenim mrežama, a osvanula je i u grupi "Policijske kontrole Dolenjska" na društvenoj mreži Facebook, objavile su Slovenske novice.

Na snimci se može vidjeti kako jedna osoba prilazi drugoj osoba koja se pokušava ustati s tla i udara je nogom u glavu, nakon čega druga osoba pada na tlo. Na mjestu gdje se napad dogodio prisutno je bilo najmanje 10-ak osoba. Nakon što se napad dogodio, uslijedilo je kratko naguravanje nazočnih. Na snimci se mogu čuti i neartikulirani povici.

Snimka je uznemirujuća i nećemo je objaviti.

Prema pisanju slovenskih medija, do napada je došlo nakon što je jedan mladić ispred novomeškog kluba ‘LokalPatriot‘ nazvao oca i rekao mu da mu prijeti grupa muškaraca. Otac, poznati ugostiteljski radnik iz Novog Mesta, stigao je na mjesto događaja, gdje je napadnut i pretučen, a prilikom napada je izgubio puls. Hitna ga je pomoć uspjela reanimirati, međutim kasnije je preminuo.

Nakon ubojstva stanovnika Novog Mesta u Sloveniji, na izvanrednom sastanku koji je sazvao premijer Robert Golob, ostavke su ponudili ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar. Premijer je obje ostavke prihvatio, javlja RTV Slovenije.

Policija je zbog povezanosti s napadom uhitila 20-godišnjeg osumnjičenika, prenosi Jutarnji list.