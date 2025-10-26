Na današnji dan su partizani oslobodili Split

Na današnji dan 1944. – Oslobođen Split, ponos hrvatske Dalmacije

Na današnji dan, 26. listopada 1944. godine, partizanske jedinice oslobodile su Split, jedan od prvih velikih gradova u tadašnjoj Jugoslaviji koji je oslobođen bez pomoći savezničkih snaga.

Borbe nisu vođene u samom gradu, nego na njegovim prilazima – od Strožanca i Žrnovnice do Klisa i Kaštela. U napadima su sudjelovale 26. i 20. divizija Narodnooslobodilačke vojske, uz potporu mornarice i artiljerije. Nakon povlačenja njemačkih i ustaških snaga, partizani su ujutro 26. listopada ušli u Split, gdje su ih građani dočekali s oduševljenjem.

Oslobođenje Splita imalo je veliko vojno i političko značenje – grad je postao važna baza za nastavak operacija u Dalmaciji i zaleđu te simbol otpora fašizmu.

Istoga dana u izvanrednom izdanju „Slobodna Dalmacija” objavila je naslov:

„Oslobođen je Split, ponos hrvatske Dalmacije.”