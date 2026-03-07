Na današnji dan rođen Žan Ojdanić – legenda Torcide koja i danas živi na zastavama i u srcima navijača

Na današnji dan 1971. godine rođen je Žan Ojdanić i danas bi napunio 55 godina. Čovjek koji je već za života postao legenda, ikona Torcide i navijača Hajduka. Žanova fotografija na zastavama i majicama hajdukovih navijača, ona snimljena na utakmici protiv Olympique Marseillea, dugo je već simbol svega onoga što Hajduk je i što treba biti.

Bio je to splitski momak, jedan od najboljih i najhrabrijih skakača na splitskim Bačvicama.

Krajem osamdestih, kada Žanova generacija Torcide preuzima vodeću ulogu na poljudskom sjeveru, dat će jednu sasvim novu dimenziju navijačkoj sceni i urbanoj kulturi Splita, pa i šire.

Mi, stariji navijači Hajduka, koji smo se skupljali na Matejuški, pamtimo ga kao autoritet i vođu generacije, koja će u sumraku jednog vremena ostaviti neizbrisiv pečat, ne samo na tribini, nego i u puno dubljim društvenim zbivanjima. Sjećamo se i kako je prkosio ondašnjoj miliciji, svugdje pa i na jugu beogradske Marakane...

Početkom Domovinskog rata uključuje se u obranu Hrvatske u Četvrtu gardijsku brigadu Hrvatske vojske.

Nakon toga odlazi u Njemačku iz koje se vraća i postaje predsjednik Torcide i jedan od osnivača udruge "Naš Hajduk".

Napustio nas je tragičnom smrću, evo već će deset godina. Tako vrijeme leti, ostaju sjećanja i uspomene...

Žan je čovik, idol, brat, zaštitnik, na dugoj cesti poštenja, hajdučkih uspomena i snova generacija...