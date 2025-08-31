Na današnji dan poginula je najljepša i najpopularnija žena na planetu

Na današnji dan, 31. kolovoza 1997., svijet je ostao u šoku – u prometnoj nesreći u pariškom tunelu Pont de l'Alma poginula je princeza Diana, jedna od najvoljenijih članica britanske kraljevske obitelji i globalna ikona humanitarnog djelovanja.

Diana Spencer, poznata i kao “princeza srca”, život je izgubila zajedno sa svojim partnerom Dodi Fayedom, dok je njihov vozač Henri Paul također poginuo u nesreći. Istraga je pokazala da je vozač bio pod utjecajem alkohola i vozio prevelikom brzinom kako bi izbjegao paparazze koji su ih pratili. Jedini preživjeli bio je tjelohranitelj Trevor Rees-Jones.

Vijest o Dianinoj smrti izazvala je nezapamćenu žalost. Milijuni ljudi diljem svijeta odavali su počast ženi koju su smatrali bliskom, iskrenom i toplom. U Londonu su more cvijeća i svijeća preplavili ispred Buckinghamske palače i Kensingtonske palače. Njezin sprovod, 6. rujna 1997., pratilo je više od 2,5 milijarde ljudi širom svijeta, što ga čini jednim od najgledanijih događaja u povijesti televizije.

"Princeza srca"

Diana je tijekom života bila poznata po svom humanitarnom radu, posebno borbi protiv mina i pomaganju oboljelima od HIV-a i AIDS-a, u vrijeme kada je tema bila stigmatizirana. Bila je i modna ikona, ali prije svega žena koja je javnu ulogu koristila da bi pomogla drugima.

Unatoč turbulentnom braku s princom Charlesom i burnim medijskim pritiscima, ostala je upamćena po svojoj toplini i neposrednosti, zbog čega ju je narod prozvao upravo – “princezom srca”.

I danas, 28 godina nakon tragedije, Diana ostaje simbol suosjećanja i hrabrosti. Njezini sinovi, princ William i princ Harry, više su puta isticali kako nastoje nastaviti njezino nasljeđe kroz vlastiti humanitarni rad.

Smrt princeze Diane obilježila je kraj jedne ere u britanskoj monarhiji, ali i stvorila trajnu uspomenu na ženu koja je dotaknula milijune života diljem svijeta.