NA DANAŠNJI DAN "Obadva, obadva! Oba su pala!"

"Obadva, obadva, oba su pala!" - usklik je oduševljenja s jedne od najpoznatijih videosnimki iz Domovinskog rata.

Uzviknuo ga je na današnji dan 1991.,u ključnom trenutku obrane Šibenika, hrvatski branitelj Filip Gaćina kada su Goran Pauk i Neven Livajić oborili dva zrakoplova neprijateljske JNA.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Snimka emitirana na Hrvatskoj televiziji oduševila je branitelje i građane Hrvatske. Pokazalo se da, iako tehnički nadmoćan, neprijatelj nije nepobjediv.

Filip Gaćina preživio je rat.

Međutim, kobnog 19. rujna 1998. godine, kao pirotehničar Mungosa, stradava od zaostale protupješačke mine iznad zaseoka Narančića kod Novigrada. Na mjestu pogibije postavljena je spomen ploča.