Na današnji dan dogodila se najveća tragedija moderne hrvatske povijesti

Dana 30. kolovoza 2007. godine dogodila se jedna od najvećih tragedija u novijoj hrvatskoj povijesti. Tijekom akcije gašenja požara na Kornatima život je izgubilo 12 vatrogasaca, dok je jedini preživjeli, Frane Lučić, zadobio teške ozljede.

Požar na Velikom Kornatu

Požar je buknuo na području uvale Vrulje na Velikom Kornatu. Ljeto 2007. bilo je obilježeno iznimno visokim temperaturama i čestim požarima širom Mediterana, pa se i ova intervencija u početku smatrala rutinskom.

Informacija o požaru stigla je oko podneva, a već u popodnevnim satima na teren su upućene vatrogasne snage iz Šibenika i Splita, uz pomoć dobrovoljnih društava. Oko 16 sati stižu prve vijesti o unesrećenima. Helikopter se na otoku pojavljuje nešto poslije 17 sati i započinje potraga koja će trajati više od dva sata. Teško ozlijeđeni vatrogasci najprije su prebačeni u Zadar, a potom petorica u Zagreb. Tijekom noći javnost je doznala razmjere tragedije.

Imena stradalih

Na Kornatu su život izgubili: Dino Klarić, Ivica Crvelin, Ivan Marinković, Marko Stančić, Gabrijel Skočić, Hrvoje Strikoman, Ante Crvelin, Tomislav Crvelin, Marinko Knežević, Josip Lučić, Karlo Ševerdija i Ante Juričev Mikulin. Najmlađi među njima, Marko Stančić, imao je tek 17 godina.

Uzroci i spomen

Iako službeni uzrok nikada nije jednoznačno utvrđen, nagađanja su brojna – od mogućeg eruptivnog požara koji je zahvatio vatrogasce, do teorija o curenju goriva iz helikoptera ili neeksplodiranim NATO-ovim bombama.

U znak sjećanja, na mjestu stradanja 2010. godine postavljeni su spomen-križevi, koji danas svjedoče o hrabrosti i žrtvi vatrogasaca s Kornata.