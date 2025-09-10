Na dalmatinskoj plaži detektirana opasna bakterija: "Ne preporuča se kupanje"

Dubrovačko-neretvanska županija obavijestila je javnost da je na plaži Tehnička radiona Ploče u Pločama došlo do onečišćenja mora fekalnog podrijetla.

Prema rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, provedenima 10. rujna u sklopu devetog ciklusa redovnog ispitivanja kakvoće mora, analiza je pokazala da uzorci prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli.

Ponovno uzorkovanje do prestanka onečišćenja

Sukladno važećoj Uredbi o kakvoći mora za kupanje, uzorkovanje će se nastaviti sve dok se ne utvrdi da je onečišćenje prestalo. O svemu su obaviještene nadležne inspekcije, uključujući Inspekciju zaštite okoliša.

Do tada, županijski odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove upozorava građane i posjetitelje da se kupanje na plaži Tehnička radiona Ploče ne preporučuje.

Preporuka građanima

Nadležne službe poručuju da će o svim promjenama i novim rezultatima javnost biti pravovremeno obaviještena. Građanima se savjetuje da prate službene informacije i da izbjegavaju kupanje na navedenoj lokaciji do službene potvrde o prestanku onečišćenja.