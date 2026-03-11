Na Bliskom istoku je trenutno 229 hrvatskih pomoraca

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da se na području Bliskog istoka trenutačno nalazi 229 hrvatskih pomoraca te je poručio da su svi sigurni, prenosi HRT.

Prema riječima ministra, dio pomoraca već je vraćen u Hrvatsku, dok će za ostale brodarske kompanije organizirati povratak nakon isteka njihovih ugovora.

"Radi se o 229 pomoraca. Brodar će osigurati njihovu repatrijaciju i siguran povratak po isteku ugovora. Oni su na sigurnom. Inače, 15 pomoraca također je bilo obuhvaćeno našom nedavnom evakuacijom, odnosno repatrijacijom iz Rijada i Dubaija", rekao je Grlić Radman.

Situacija na terenu dodatno je zakomplicirana zbog eskalacije sukoba u regiji. Dio hrvatskih pomoraca u tom je trenutku tek pristizao na brodove, dok su drugi završavali ugovore i pripremali se za povratak kući.

Zbog zatvaranja pojedinih ruta i povećanih sigurnosnih rizika mnogi su trenutačno primorani ostati na brodovima.

Najveći izazov trenutačno predstavlja organizacija smjena posade. Dok se sigurnosna situacija u regiji ne stabilizira, pomorci će ostati na svojim brodovima, a daljnje odluke o njihovom povratku ovisit će o razvoju događaja.