Na benzinskoj u Splitu zatečen pijan i ozlijeđen muškarac. Policija našla napadača

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Teška tjelesna ozljeda na štetu jedne osobe.

Nakon što je 27. siječnja 2026. godine u poslijepodnevnim satima zaprimljena informacija da je na benzinskoj postaji na području Splita u vozilu uočen muškarac čije ponašanje ostavlja dojam da se nalazi pod utjecajem alkohola, policijski službenici su došli na teren i utvrdili da se u vozilu nalazi 59-godišnji muškarac i da je vidljivo pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 2,08 g/kg, ali tijekom postupanja policijski službenici su uočili ozljede na licu muškarca.

Odveden je u bolnicu na pružanje liječničke pomoći i utvrđeno je da ima teške tjelesne ozlijede. Iz obavljenih provjera utvrđeno je da ga je istoga dana napao muškarac čiji identitet ne zna.

Policijski službenici su obavili operativnu obradu mjesta događaja i poduzeli potrebne mjere i radnje kako bi utvrdili identitet muškarca koji ga je ozlijedio.

Sinoć su policijski službenici interventne policije pronašli 43-godišnjaka koji je posjedovao hašiš, marihuanu i kokain. Odveden je u policijsku postaju i nad njim je provedeno istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 43-godišnjak počinio kazneno djelo i danas će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku, a s obzirom na posjedovanje droge, također će biti i prekršajno prijavljen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.