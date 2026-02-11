Na Benkovačkom sajmu 'svega blaga': "Šteta je što kod mladih dama prolaze samo fensi markice, a ovde ima više nego u centrima"

Drugi ove godine, i to s minimalnom ponudom sajmene poslastice - janjetine. No, tradicija nije prekinuta, samo što je nije bilo u velikim količinama. Bilo je, doduše, drugih stvari u kojima su uživali posjetitelji. Što Benkovački sajam nudi u veljači, provjerio je HTV-ov novinar Edi Škovrlj.

Ovako je inače, danas drugačije. Nije ljubav prestala nego su kriva nebesa.

- Sve je prazno, nema šatora nema ništa nema janjetine.

Za najveće fanove ipak tu je:

- Ne može pobrkati naš gušt i užitak hrvatski ništa - ni kiša ni grom.

Više je strahova danas visilo u zraku. Je li zima i nju rashladila. Ili će se tko uvijek do sada jesti vruća, kako to već spada.

- Vruća je, ali ja je mogu i hladnu.

Ni još uvijek kalendarska zima nije ih spriječila.

- Ružno vrijeme, ali ima dosta ljudi.

I druga hrana domaća na cijeni je ovih dana. Ona masnija zagrijat će prije i držati dulje.

Ne treba pretjerati jer teško je onda u odjeću stati. A ovdje je ima više nego u trgovačkim centrima.

Sretna ona koja kući njega ima: "Došao sam na pazar ženi uzeti tajice".

Čujte sad ovu ponudu. Pero je stvarno sreću imao - periku i bundu povoljno je kupio.

"Pošto je bunda?" - Po 30.

Ovčja vuna grije bolje od razvikanih brendova.

Šteta je prava što kod mladih dama prolaze samo "fensi markice", pa vunu domaću nose samo seoske bakice.

- Mogu trajati godinama ove čarape, ali morate redovno prati noge.

Veljača prevrtača, sunce pa kiša sajmeni je dan kvarila, ali ne i pokvarila.

U Benkovcu ni kiša ne može ništa. Sajam ima rješenje za sve probleme.

Naj brko ponosno je sajmom kročio i umalo brk unovčio.

Bilo je tu i donjeg rublja, cipela, džempera i majica. U onome što ste danas kupili sad u veljači i dijelu ožujka, možete uživati.

Jer kad stigne proljeće, imat ćemo za vas druge savjete i modne preporuke.