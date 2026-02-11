Na Benkovačkom sajmu 'svega blaga': "Šteta je što kod mladih dama prolaze samo fensi markice, a ovde ima više nego u centrima"

Drugi ove godine, i to s minimalnom ponudom sajmene poslastice - janjetine. No, tradicija nije prekinuta, samo što je nije bilo u velikim količinama. Bilo je, doduše, drugih stvari u kojima su uživali posjetitelji. Što Benkovački sajam nudi u veljači, provjerio je HTV-ov novinar Edi Škovrlj.
Ovako je inače, danas drugačije. Nije ljubav prestala nego su kriva nebesa.
- Sve je prazno, nema šatora nema ništa nema janjetine.
Za najveće fanove ipak tu je:
- Ne može pobrkati naš gušt i užitak hrvatski ništa - ni kiša ni grom.
Više je strahova danas visilo u zraku. Je li zima i nju rashladila. Ili će se tko uvijek do sada jesti vruća, kako to već spada.
- Vruća je, ali ja je mogu i hladnu.
Ni još uvijek kalendarska zima nije ih spriječila.
- Ružno vrijeme, ali ima dosta ljudi.
I druga hrana domaća na cijeni je ovih dana. Ona masnija zagrijat će prije i držati dulje.
Ne treba pretjerati jer teško je onda u odjeću stati. A ovdje je ima više nego u trgovačkim centrima.
Sretna ona koja kući njega ima: "Došao sam na pazar ženi uzeti tajice".
Čujte sad ovu ponudu. Pero je stvarno sreću imao - periku i bundu povoljno je kupio.
"Pošto je bunda?" - Po 30.
Ovčja vuna grije bolje od razvikanih brendova.
Šteta je prava što kod mladih dama prolaze samo "fensi markice", pa vunu domaću nose samo seoske bakice.
- Mogu trajati godinama ove čarape, ali morate redovno prati noge.
Veljača prevrtača, sunce pa kiša sajmeni je dan kvarila, ali ne i pokvarila.
U Benkovcu ni kiša ne može ništa. Sajam ima rješenje za sve probleme.
Naj brko ponosno je sajmom kročio i umalo brk unovčio.
Bilo je tu i donjeg rublja, cipela, džempera i majica. U onome što ste danas kupili sad u veljači i dijelu ožujka, možete uživati.
Jer kad stigne proljeće, imat ćemo za vas druge savjete i modne preporuke.