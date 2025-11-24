Na autobusnu stanicu u Podgori uslijed radova pao potporni zid i urušila se cesta

Uslijed građevinskih radova, gdje je potkopana prometna cesta, nastao je odron koji je urušio i potporni zid.

Kako javljaju građani Podgore, osim zida, urušila se i cesta na kojoj su samo nekoliko trenutaka ranije prometovala vozila i šetali ljudi, piše Morski HR. Sve se dogodilo uz samu autobusnu stanicu gdje su ljudi čekali autobus. Kad se ovo dogodilo, ljudi su se razbježali posred Jadranske magistrale koja se nalazi odmah uz gradilište.

Sve je snimljeno i na videu, a prema prvim informacijama, samo pukom srećom nema ozlijeđenih ni teže stradalih osoba, jer se događaj, umalo tragedija, dogodila uz naseljene kuće, ispod kojih je prometna Jadranska magistrala!

Video pogledajte na portalu Morski HR.